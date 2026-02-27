Uštipci bez kvasca i praška za pecivo: Ne upijaju ni kap ulja, a uz jedan sastojak biće meki kao duša

Uštipci bez kvasca koji se peku u rerni, ne upijaju ni kap ulja i meki su kao duša - jedan trik koji pravi svu razliku.

Svi znamo kako izgleda jutro uz miris prženih uštipaka. Ali retko ko zna da postoji verzija koja je brža, zdravija i podjednako ukusna. Ovi uštipci bez kvasca i praška za pecivo peku se u rerni, ne upijaju ulje, a mekoću duguju jednom malom triku koji ćete od sad uvek koristiti.

Sastojci:

4 jajeta

225 g brašna

300 ml mleka

1 kašičica soli

Mast (može i ulje ili maslac)

Priprema:

Rernu uključite na 200 stepeni i u nju odmah stavite kalupe za projice sa po mrvicom masti na dnu svakog. Ovo je ključni korak – mast se mora zagrejati pre nego što sipate smesu, jer upravo to daje onu hrskavu koricu spolja.

Dok se rerna greje, u činiji umutite jaja sa solju. Dodajte mleko i dobro promešajte, a zatim postepeno sipajte brašno i mešajte dok ne dobijete glatku, tečniju smesu bez grudvica. Na kraju dodajte mrvicu rastopljene masti i još jednom promešajte.

Izvadite zagrejane kalupe iz rerne, brzo sipajte smesu do tri četvrtine visine svakog kalupa i vratite u rernu. Pecite 20 do 25 minuta dok uštipci ne dobiju lepu zlatnu boju i ne narastu.

Slana ili slatka verzija?

Ovi uštipci su preukusni u obe varijante.

U slanoj verziji dodajte rendani sir direktno u smesu pre pečenja. U slatkoj verziji preskočite so, dodajte kašiku šećera i poslužite sa džemom ili medom. U oba slučaja meki su kao duša i nestaju sa stola za minut.

Dodatni saveti za savršene uštipke

Nekoliko stvari koje prave razliku između dobrih i savršenih uštipaca:

Mast je najbolji izbor za kalupe jer daje najhrskaviju koricu, maslac je druga opcija, a ulje poslednja

Smesa mora biti tečnija nego što vam se čini da treba, ne dodavajte brašno jer tečna smesa ih čini mekim iznutra

Kalupe obavezno zagrejte pre nego što sipate smesu, to je korak koji mnogi preskaču a pravi svu razliku

Ne vadite ih na silu iz kalupa, kada su gotovi sami se odvajaju od ivica

Nemate kalupe za projice? Kalup za mafine radi isto, samo pecite 15 minuta umesto 20

Kada jednom isprobate ovaj način, teško ćete se vraćati na pržene. Ovi uštipci bez kvasca i praška za pecivo su brži, lakši, ne miriše cela kuća na ulje, a ukus je isti.

Deca ih obožavaju, gosti pitaju za recept, a vi znate da ste ih napravili za dvadeset minuta bez ikakvog čekanja. To je to što dobar recept treba da bude.

