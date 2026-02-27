Uštipci bez kvasca i praška za pecivo: Ne upijaju ni kap ulja, a uz jedan sastojak biće meki kao duša

Uštipci bez kvasca koji se peku u rerni, ne upijaju ni kap ulja i meki su kao duša - jedan trik koji pravi svu razliku.
Svi znamo kako izgleda jutro uz miris prženih uštipaka. Ali retko ko zna da postoji verzija koja je brža, zdravija i podjednako ukusna. Ovi uštipci bez kvasca i praška za pecivo peku se u rerni, ne upijaju ulje, a mekoću duguju jednom malom triku koji ćete od sad uvek koristiti.
Sastojci:
- 4 jajeta
- 225 g brašna
- 300 ml mleka
- 1 kašičica soli
- Mast (može i ulje ili maslac)
Priprema:
Rernu uključite na 200 stepeni i u nju odmah stavite kalupe za projice sa po mrvicom masti na dnu svakog. Ovo je ključni korak – mast se mora zagrejati pre nego što sipate smesu, jer upravo to daje onu hrskavu koricu spolja.
Dok se rerna greje, u činiji umutite jaja sa solju. Dodajte mleko i dobro promešajte, a zatim postepeno sipajte brašno i mešajte dok ne dobijete glatku, tečniju smesu bez grudvica. Na kraju dodajte mrvicu rastopljene masti i još jednom promešajte.
Izvadite zagrejane kalupe iz rerne, brzo sipajte smesu do tri četvrtine visine svakog kalupa i vratite u rernu. Pecite 20 do 25 minuta dok uštipci ne dobiju lepu zlatnu boju i ne narastu.
Slana ili slatka verzija?
Ovi uštipci su preukusni u obe varijante.
U slanoj verziji dodajte rendani sir direktno u smesu pre pečenja. U slatkoj verziji preskočite so, dodajte kašiku šećera i poslužite sa džemom ili medom. U oba slučaja meki su kao duša i nestaju sa stola za minut.
Dodatni saveti za savršene uštipke
Nekoliko stvari koje prave razliku između dobrih i savršenih uštipaca:
- Mast je najbolji izbor za kalupe jer daje najhrskaviju koricu, maslac je druga opcija, a ulje poslednja
- Smesa mora biti tečnija nego što vam se čini da treba, ne dodavajte brašno jer tečna smesa ih čini mekim iznutra
- Kalupe obavezno zagrejte pre nego što sipate smesu, to je korak koji mnogi preskaču a pravi svu razliku
- Ne vadite ih na silu iz kalupa, kada su gotovi sami se odvajaju od ivica
- Nemate kalupe za projice? Kalup za mafine radi isto, samo pecite 15 minuta umesto 20
Kada jednom isprobate ovaj način, teško ćete se vraćati na pržene. Ovi uštipci bez kvasca i praška za pecivo su brži, lakši, ne miriše cela kuća na ulje, a ukus je isti.
Deca ih obožavaju, gosti pitaju za recept, a vi znate da ste ih napravili za dvadeset minuta bez ikakvog čekanja. To je to što dobar recept treba da bude.
