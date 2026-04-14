Dodajte 1 čašu piva u testo za uštipke: Biće vazdušasti, šupljikavi i neće upiti ni kap ulja tokom prženja

Napravite domaće uštipke koji ne upijaju ulje. Saznajte kako pivo i ugljen-dioksid stvaraju vazdušasto i šupljikavo testo bez imalo muke.

Uštipci koji ne upijaju ulje: Trik sa pivom za savršeno testo

Samo jedna čaša piva dodata u smesu učiniće da vaši uštipci postanu vazdušasti, šupljikavi i neće upiti ulje.

Pivo deluje kao moćan prirodni dizač testa zahvaljujući visokoj koncentraciji ugljen-dioksida.

Ovo je pravi spas za brzu večeru ili doručak kada želite da obradujete ukućane, a nemate vremena ni živaca da čekate satima da testo naraste.

Mehurići iz piva bukvalno „razbijaju“ gustinu brašna, stvarajući onu laganu strukturu koja u dodiru sa vrelim tiganjem momentalno formira tanku, zaštitnu koricu.

Zašto je pivo ključno za uštipke koji ne upijaju ulje?

Čim dodate pivo u brašno, primetićete kako smesa postaje nekako življa jer ugljen-dioksid odmah kreće da pravi te sitne vazdušne džepove.

Upravo ti džepovi omogućavaju da uštipci budu šupljikavi iznutra.

Alkohol iz piva isparava brzinom svetlosti čim dotakne masnoću u tiganju.

To naglo isparavanje stvara nevidljivu barijeru, pa vaši uštipci ostaju suvi na dodir, a unutra mekani kao duša.

Znam da mnoge od vas brinu da će se osetiti miris alkohola, ali budite bez brige.

On potpuno nestane, a ostane samo onaj prelepi miris prženog testa koji nas vraća u detinjstvo.

Sastojci koji garantuju uspeh bez vage

Najbolje kod ovog recepta je što ne morate da prljate kuhinjsku vagu.

Dovoljna vam je obična šolja od 200 ml koju svi imamo u kredencu.

Pripremite dve šolje brašna, jednu čašu piva, jedno jaje i malo soli, pa sve to lepo sjedinite običnom viljuškom.

Smesa treba da bude glatka i malo gušća nego ona koju pravite za palačinke, tek toliko da se ne razliva previše.

Videćete kako se odmah stvaraju mehurići, što je jasan znak da je hemija testa počela da radi sav posao umesto vas.

[ZLATNI SAVET]

Pre nego što krenete sa prženjem, u testo sipajte jednu kašiku domaće rakije ili sirćeta. To je onaj stari trik naših baka koji garantuje da vaši uštipci koji ne upijaju ulje budu hrskavi i bez trunke masnoće unutra.

Pravilno prženje za maksimalnu vazdušastost

Sve mi znamo da je temperatura ulja pola posla, pa zato nemojte žuriti.

Ulje treba da bude toplo, ali nikako ne sme da počne da se dimi.

Ako uštipke spuštate u nedovoljno zagrejano ulje, oni će se „napiti“ masnoće i tu više nema pomoći, bez obzira na recept.

Mali trik je da kašiku kojom vadite testo svaki put umočite u malo hladne vode, jer će tako smesa lakše i lepše skliznuti u tiganj.

Pržite ih kratko, tek dok ne dobiju onu finu zlatnu boju, i gledajte kako postaju neverovatno vazdušasti i laki.

Posluženje bez griže savesti i gomile ubrusa

Meni je najdraži deo što posle ovog recepta ne moram da trošim pola rolne papirnih ubrusa pokušavajući da spasem stvar od viška ulja.

Ovi uštipci su toliko suvi da ih možete odmah ređati na tanjir i služiti uz ono što najviše volite. Bio to mladi sir, ajvar ili džem od šljiva.

Spas su u zadnji čas kada se najave iznenadni gosti, a vi želite da iznesete nešto toplo i domaće na sto za svega desetak minuta.

Domaćice širom Srbije već godinama čuvaju ovaj recept jer je jednostavan, jeftin i, što je najvažnije, uvek uspeva iz prve.

Koje pivo je najbolje koristiti?

Uvek koristite obično svetlo pivo jer ima najviše gasa koji „podiže“ testo, a ne menja mu ukus kao što to mogu tamna piva.

Mogu li ovi uštipci da stoje duže?

Naravno. Pošto su vazdušasti i nemaju onaj višak ulja koji se stegne, ostaju fini i mekani i sutradan, samo ih pokrijte čistom krpom.

Šta ako mi se učini da je testo previše retko?

Slobodno dodajte još jednu kašiku brašna, samo pazite da ne preterate. Poenta je da testo ostane elastično, a ne da postane tvrdo kao za hleb.

