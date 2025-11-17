Uvek kada mesite testo dodajte 1 super sastojak: Ima da naraste kao ludo i biće još ukusnije

Kada mesite testo, uz savete pekara i proverene trikove dobićete mekano, ukusno i savršeno pecivo kod kuće.

Ukoliko želite da napravite testo baš kakvo prave pekari, obratite pažnju na nekoliko njihovih najvažnijih saveta. Kada mesite testo, ključ je u strpljenju i pravilnom pokretu, jer upravo tada razvijate njegovu savršenu strukturu.

A da bi rezultat bio još bolji, dodajte mu jedan super tajni sastojak koji će testo učiniti mekšim, mirisnijim i neodoljivim.

Kako da vam testo uvek uspe

Ako ste početnik u kuhinji ili vam pak testa ne ispadaju onako kako želite, nekoliko saveta i jedan tajni sastojak pomoći će vam da vam testo fino naraste i da bude veoma ukusno.

Na prvom mestu potrudite se da vam i brašno i kvasac budu sveži.

Pre nego što počnete da mesite, puter i jaja izvadite iz frižidera i ostavite neko vreme na sobnoj temperaturi.

Sledeći korak jeste da ne preterujete s praškom za pecivo ili s kvascem.

Testo uvek ubacujte u već zagrejanu rernu. Idealno bi bilo da sačekate 10-15 minuta od trenutka kada se rerna zagreje, pa tek onda stavite testo u nju.

Tajna mekšeg i ukusnijeg testa

Tajni sastojak iskusnih pekara jeste jabukovo sirće. Kada mesite testo, dodate samo jednu kašiku ove namirnice i odmah ćete primetiti razliku – testo će narasti bolje, biće mekše i mirisnije, a svaki recept će vam uspeti bez muke.

Osim što pomaže da se gluten pravilno razvije, jabukovo sirće daje testu posebnu punoću ukusa i produžava njegovu svežinu. Upravo zato ga pekari koriste kao mali trik koji pretvara običan hleb ili pecivo u pravo remek-delo.

Kada mesite testo, svaki detalj ima svoju ulogu – od svežih sastojaka, pa sve do trikova koje pekari čuvaju za sebe. Upravo jedan od tih trikova, kašika jabukovog sirćeta, može da napravi razliku između prosečnog i savršenog testa. Ako ga uvrstite u svoju rutinu, dobićete hleb i peciva koja ne samo da lepo rastu, već i mame mirisom i ukusom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com