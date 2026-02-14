Uvek kada pravite pire krompir dodajte 1 sastojak, biće mnogo ukusniji i bez ijedne grudvice

Nakon što izgnječite pire krompir dodajte malo soli, bibera, kašiku mleka i pola šolje majoneza. Iznenadićete se boljim ukusom i teksturom.

Pire krompir kao iz restorana? Dovoljno je da dodate samo ovaj jedan sastojak, biće ukusniji i bez grudvica.

Gotovo da nema osobe koja ne voli pire krompir ili ne zna da ga priprema, ali malo ko zna da postoji jednostavan trik kako bi on postao još sočniji.

Pire krompir u restoranima se veoma razlikuje od domaćeg, a ne radi se samo o tome kako je serviran i što nema nijednu grudvicu. Obično sadrži i neki tajni sastojak koji vam profesionalni kuvari nikada ne bi otkrili, a koji mu daje „šmek“…

Naime, sve što treba da dodate umesto maslaca ili ulja jeste majonez!

Nakon što skuvate i izgnječite krompir dodajte mu malo soli, bibera, kašiku mleka i pola šolje majoneza.

Važno je znati da majonez ne menja značajno ukus pire krompira, osim što mu daje puniji i intenzivniji ukus.

Prijatno!

(Telegraf.rs)

