Uvek kada pržite kobasice u tiganj stavite 1 sastojak, budu mnogo ukusnije i nikada ne pucaju

Najukusnije kobasice nikad ne pucaju ako u tiganj stavite ovaj 1 sastojak. Otkrivamo tajnu kuvara sa Mišelinovom zvezdicom.

Želite najukusnije kobasice koje ne pucaju, ne suše se i imaju onu zlatnu koricu kao iz restorana? Tajna nije u jakoj vatri ni u bockanju viljuškom. Kuvar iz restorana sa Mišelinovom zvezdicom otkriva jedan sastojak koji menja sve.

Ukoliko mislite da ste svoje veštine spremanja kobasica doveli do savršenstva, onda se grdno varate. Džef Bejker, koji je imao čast da kuva za britansku kraljicu, vam otkriva kako da savršeno pripremite kobasice u pet lakih koraka.

Sa više od tri decenije rada u profesionalnoj kuhinji, ovaj nagrađivani kuvar stvarno zna šta priča i radi, a mi vam donosimo njegove savete.

Pet koraka za savršeno pržene kobasice u tiganju

Kako biste dobili savršene kobasice, Džef preporučuje da ih spremate na sledeći način:

1. Izvadite kobasice iz frižidera 20 minuta pre kuvanja. Ovo pomaže da se kobasica ravnomerno isprži i sprečava pucanje creva kobasice kada se zagreje. Hladno meso u vrelom tiganju je glavni razlog što omot puca i saft beži napolje.

2. Kobasice spremajte u masivnom tiganju sa neprijanjajućim dnom, koji bi prethodno trebalo da zagrejte na niskoj ili srednjoj vatri. Nikada ne stavljajte kobasice u hladan tiganj, ali ni u onaj koji se već dimi.

3. Dodajte kašičicu pačje ili guščje masti u tiganj i mešajte dok podloga ne bude potpuno premazana. Zatim uklonite višak masnoće. Upravo je pačja mast tajni sastojak koji daje dubinu ukusa i karamelizovanu koricu kakvu obično ulje ne može da postigne.

4. Stavite kobasice u tiganj, pazeći da se ne lepe jedna za drugu i držite ih stalno na ringli. Redovnim okretanjem kobasica one će dobiti prepoznatljivu zlatnu boju. Džef preporučuje da standardne deblje kobasice pržite 10 do 12 minuta.

5. Ostavite kobasice da odstoje pre serviranja. Kada se kobasice isprže, biće tvrde na dodir, sa unutrašnjom temperaturom od 70 stepeni. Tajna je u tome da kobasice pustite da se odstoje nekoliko minuta, kako bi se meso opustilo. Time ćete dobiti mekanu i sočnu kobasicu, piše portal Dejli Star.

Koja je tajna da kobasice nikad ne puknu

Tajna su tri stvari: kobasice na sobnoj temperaturi, postepeno zagrevanje tiganja i kašičica pačje masti umesto ulja. Tako omot ostaje ceo, saft ostaje unutra, a korica postaje hrskava i zlatna.

Najčešće greške koje upropaste i najukusnije kobasice

Bockanje omota prilikom prženja kobasica

Na ovaj način će saft da iscuri iz njih, što znači da će vaše kobasice na kraju biti suve i bezukusne.

Prženje u dubokom ulju ili fritezi

On apeluje na ljude da nikada ne prže kobasice na ovaj način, jer ih to takođe može isušiti.

Pečenje u rerni

Iako vam ovo možda deluje kao najzdravija opcija, uz ovu metodu kuvanja vaše kobasice nikada neće imati hrskavu koricu.

Prevrtanje samo jednom

Kobasica mora da se okreće u pravilnim razmacima, inače jedna strana izgori, a druga ostane bleda.

Prejaka vatra

Vrelina raspukne omot za par sekundi, a unutra meso ostane sirovo.

Mali trik koji prave kuvari ne otkrivaju lako

Ako želite da napravite najukusnije pržene kobasice u svom životu, pred kraj prženja dodajte u tiganj grančicu svežeg ruzmarina i jedan zgnječen čen belog luka. Aroma se otopi u masti i obloži omot, pa kobasica dobije miris kao iz seoske gostionice.

Servirajte ih uz senf, kiseli kupus ili pečeni krompir.

