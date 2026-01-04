Uvek kada pržite ribu, u tiganj dodajte 1 sastojak – nema neprijatnih mirisa, a ukus je neprevaziđen

Kada pržite ribu, ubacite mrvicu mleka u tiganj. Neprijatni mirisi momentalno nestaju, a ukus je neprevaziđen!

Stari trik iskusnih domaćica koji menja sve: Dodajte samo jednu stvar u ulje kada pržite ribu – kuća više neće mirisati, a ukućani će tražiti komad više!

Prženje ribe je često praćeno neprijatnim mirisima koji dugo ostaju u kuhinji. Srećom, postoji jedan jednostavan sastojak koji, kada se doda u tiganj, ne samo da uklanja miris, već i pojačava ukus jela. Evo o čemu se radi.

Ribu nije teško pripremiti bilo da ste ljubitelj morske ili rečne ribe. Takođe, kod nas sveža riba nije toliko česta, pa ako koristite smrznute filete ili celu ribu samo je pravilno odmrznite pre upotrebe.

A sada dolazimo i do trika za prženje.

Riba je jednostavna za pripremu, ali može da se desi da bude žilava ili da ima neprijatan miris ili ukus. Ako želite da budete sigurni da će uvek ispasti savršeno morate da dodate jednu namirnicu u tiganj.

U tiganj sipajte 100-125 ml mleka, pa kada se malo zagreje dodajte ribu. Prženje u mleku je čini mekanom i ovaj napitak upija neprijatne mirise, pogotovo rečne ribe, piše Stvar ukusa.

Ukoliko spremate posnu trpezu možete koristiti neku posnu varijantu mleka poput bademovog.

Sledeći put kada pržite ribu, neka vam ovaj mali, ali moćni trik bude prvi saveznik u kuhinji. Priprema posnih specijaliteta više ne mora da znači neprijatne mirise koji se uvlače u svaki kutak doma. Naprotiv, uz ovaj jedan sastojak, fokus ostaje na onome što je zaista važno – na savršenom ukusu, zlatnoj korici i mesu koje je toliko sočno da se topi u ustima.

Uživajte u kuvanju bez stresa i mirisima koji prizivaju samo radost za vašom trpezom.

