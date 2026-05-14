Uvek kada pržite ribu, u tiganj dodajte ovaj sastojak – nema neprijatnih mirisa, a ukus je neprevaziđen

Prženje ribe više nije noćna mora! Ubacite mrvicu ovoga u tiganj - neprijatni mirisi nestaju, a ukus je neprevaziđen.

Prženje ribe je često praćeno neprijatnim mirisima koji dugo ostaju u kuhinji. Srećom, postoji jedan jednostavan sastojak koji, kada se doda u tiganj, ne samo da uklanja miris, već i pojačava ukus jela. Evo o čemu se radi.

Priprema ribe u tiganju nije komplikovana

Ribu nije teško pripremiti bilo da ste ljubitelj morske ili rečne ribe. Takođe, kod nas sveža riba nije toliko česta, pa ako koristite smrznute filete ili celu ribu samo je pravilno odmrznite pre upotrebe.

Šta dodati u tiganj da riba bude savršena

Riba je jednostavna za pripremu, ali može da se desi da bude žilava ili da ima neprijatan miris ili ukus. Ako želite da budete sigurni da će uvek ispasti savršeno morate da dodate jednu namirnicu u tiganj.

U tiganj sipajte 100-125 ml mleka, pa kada se malo zagreje dodajte ribu. Prženje u mleku je čini mekanom i ovaj napitak upija neprijatne mirise, pogotovo rečne ribe, piše Stvar ukusa.

Pre nego što ribu spustite u tiganj, dobro je obrišete papirnim ubrusom kako bi suvišna voda otišla. Vatra ne sme da bude prejaka jer mleko brzo počinje da se peni.

Tiganj sa debljim dnom radi najbolje i ravnomerno raspoređuje toplotu. Tokom prženja izbegavajte da ribu prečesto okrećete, jer se tada lomi i gubi korica. Strpljenje je ovde važan saveznik.

Ukoliko spremate posnu trpezu možete koristiti neku posnu varijantu mleka poput bademovog mleka.

Zašto je mleko moćan saveznik

Sledeći put kada pržite ribu, neka vam ovaj mali, ali moćni trik bude prvi saveznik u kuhinji.

Priprema posnih specijaliteta više ne mora da znači neprijatne mirise koji se uvlače u svaki kutak doma. Naprotiv, uz ovaj jedan sastojak, fokus ostaje na onome što je zaista važno – na savršenom ukusu, zlatnoj korici i mesu koje je toliko sočno da se topi u ustima.

Uživajte u kuvanju bez stresa i mirisima koji prizivaju samo radost za vašom trpezom.

Da li mleko menja ukus pržene ribe

Ne menja, samo upija neprijatne mirise i čini meso mekšim. Ukus ribe ostaje prirodan i pun.

Koje mleko koristiti za posnu trpezu

Za posnu varijantu odlično služi bademovo mleko, koje daje sličan efekat kao kravlje pri prženju ribe.

Koliko mleka treba sipati u tiganj

Dovoljno je 100 do 125 mililitara mleka, koje se prvo malo zagreje, a zatim se dodaje riba.

