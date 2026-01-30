Većina kupuje lažno maslinovo ulje, a da to i ne zna: Test od 3 sekunde koji odmah otkriva da li je u boci falsifikat

Lažno maslinovo ulje je opasno po zdravlje i novčanik. Otkrijte jednostavan test kojim ćete odmah prepoznati falsifikat.

Koliko puta ste platili visoku cenu za zdravlje, a dobili običnu mešavinu jeftinih ulja u skupoj boci? Lažno maslinovo ulje je mnogo češća pojava na našem tržištu nego što potrošači mogu da zamisle. Mnogi nesavesni proizvođači mešaju hlorofil sa sojinim uljem kako bi dobili boju. Srećom, postoji pouzdan način da se zaštitite.

Kako prepoznati lažno maslinovo ulje kod kuće?

Ne treba vam skupa laboratorija za proveru kvaliteta namirnica. Dovoljan je vaš zamrzivač ili običan fitilj. Sipajte malu količinu ulja u staklenu čašu. Ostavite je u frižideru da prenoći ili u zamrzivaču na kratko. Ako se ulje zgusne i postane čvrsto, imate pravi proizvod. Pravo ulje sadrži mononezasićene masti koje reaguju na hladnoću. Ako ostane tečno, u pitanju je lažno maslinovo ulje.

Brzi test sa plamenom

Postoji još brži metod za one koji ne žele da čekaju. Umočite fitilj od pamuka u ulje. Pokušajte da ga zapalite. Pravo ulje gori plamenom bez dima. Falsifikati često ne gore ili proizvode crni dim.

Tajna koju etikete ne otkrivaju

Ovo je insajderski savet koji retko ko zna. Obratite pažnju na kiselost navedenu na poleđini boce. Pravo ekstra devičansko ulje mora imati kiselost ispod 0,8 procenata. Ako ovaj podatak nedostaje, budite sumnjičavi. Takođe, tražite tamne staklene boce jer svetlost uništava kvalitet.

Na šta obratiti pažnju pri kupovini

Miris trave: Pravo ulje miriše na sveže pokošenu travu ili voće.

Ukus gorčine: Blaga gorčina na kraju jezika je dobar znak.

Datum berbe: Uvek tražite godinu berbe, a ne samo rok trajanja.

Cena: Kvalitet ne može biti sumnjivo jeftin.

Ne dozvolite da vas lepa ambalaža zavara pri sledećoj kupovini. Vaše zdravlje nema cenu i zaslužuje samo prirodne sastojke.

Testirajte svoje zalihe u kuhinji već danas. Podelite ovaj važan savet sa prijateljima i sačuvajte ih od prevare!

