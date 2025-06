Večita dilema koja muči mnoge domaćice: Da li se supa kuva sa poklopcem ili bez?

Da li je pravilno kuvati supu sa poklopcem ili bez saznajte u ovom tekst i napravite najukusnije jelo.

Supe ili čorbe su jelo koje se u Srbiji često sprema, a nekada su bile obavezne kada se nedeljom okupi cela porodica na ručku. Priprema supe nije nimalo komplikovana, mogu da je spreme i početnici u kuhinji, ali ipak postoje neke „cake“ koje mogu dosta da vam olakšaju.

Mnoge domaćice ne znaju da li supu treba poklopiti dok se kuva ili ne. Ako taj korak odradite pogrešno jelo može da izgubi na ukusu i kvalitetu.

Kako pravilno kuvati supu

Ako supu poklopite tečnost će jače ključati. To će dovesti do toga da tečnost bude mutna, pa samim tim će i jelo malo izgubiti na ukusu. Mnoge iskusne domaćice preporučuju da ne koristite poklopac kada kuvate supu, ali može da bude izuzetaka. Kada kuvate samo meso onda je bolje da poklopite inače će ono postati tvrdo, a to može da pokvari ukus supe. Ali, kada dodate ostale sastojke ne morate da stavljate poklopac.

Poklopljene se kuvaju samo čorbe, jer one treba da budu guste.

