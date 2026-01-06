Više ne upijaju ni kap ulja: Bakin trik za najmekše uštipke koji uvek uspevaju

Otkrivamo bakinu tajnu za najmekše uštipke koji uvek uspevaju. Recept je jednostavan, jeftin i idealan za doručak koji svi vole.

Donosimo vam bakin recept za najmekše uštipke – spolja hrskavi, a unutra vazdušasti kao oblak.

Uštipci su oduvek bili onaj čarobni doručak koji spaja celu porodicu za stolom. Oni su savršen zalogaj jer se podjednako dobro slažu i sa slatkim i sa slanim namazima. Bilo da ih volite sa kajmakom, urnebes salatom, domaćim ajvarom i sirom, ili ste ipak ljubitelj verzije sa šećerom u prahu, džemom i medom – uštipci idu uz sve!

Tajna vrhunskih domaćica krije se u strpljenju i par trikova koji garantuju da ćete dobiti najmekše uštipke koje ste ikada probali.

Često mislimo da je dovoljno samo pomešati sastojke, ali prava veština leži u načinu na koji se testo obrađuje. Da biste postigli tu prepoznatljivu vazdušastu strukturu, morate se posvetiti detaljima koji prave razliku između prosečnog i savršenog doručka.

Sastojci koji su vam potrebni:

Za pripremu ove starinske poslastice biće vam potrebni osnovni sastojci koje verovatno već imate u svojoj kuhinji:

300 g brašna (obavezno meko, tip 400)

300 ml mlake vode

1 kašika ulja (za samu smesu)

20 g svežeg kvasca ili jedna kesica suvog

1 kašičica soli i 1 kašičica šećera (šećer pomaže kvascu da se aktivira)

Ulje za duboko prženje

Postupak pripreme:

Prvi korak je aktivacija kvasca. Razmutite ga u toploj vodi sa šećerom i ostavite nekoliko minuta da „proradi“. Kada vidite mehuriće, dodajte umućeno jaje i kašiku ulja. Tada postepeno počnite da dodajete posoljeno brašno.

Sada dolazi najvažniji deo – da bi se dobilo najmekše uštipke, neophodno je mutiti smesu barem 15 minuta. Prvo koristite ručnu mutilicu, a kako se smesa zgušnjava, pređite na varjaču.

Testo treba „lupati“ snažnim pokretima dok ne postane glatko i dok ne počne da klizi sa kašike, ali da ne bude previše retko. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu bar pola sata da se udvostruči.

Drugi korak je samo prženje.

Sipajte ulje u šerpu tako da prekrije dno za barem dva do tri prsta. Ključno je da temperatura bude srednja; ako je ulje pretoplo, uštipci će izgoreti spolja, a ostati živi unutra. Ako je hladno, upiće previše masnoće. Kašikom vadite smesu i spuštajte je u vrelo ulje.

Okrećite ih dok ne dobiju tu prepoznatljivu zlatnožutu boju, a zatim ih vadite rešetkastom kašikom direktno na papirni ubrus.

Saveti za rezultat bez greške

Da biste bili sigurni da će vaš trud rezultirati savršenstvom, primenite ovaj trik: dodajte pola čašice rakije u testo. Alkohol će ispariti tokom prženja, ali će sprečiti da masnoća prodre duboko u unutrašnjost.

Takođe, svaki put pre zahvatanja umočite kašiku u malo hladnog ulja.

Služite ih tople, uz pršutu ili sir, i gledajte ove najmekše uštipke kako nestaju sa tanjira brže nego što ste ih ispekli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com