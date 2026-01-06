Više ne upijaju ni kap ulja: Bakin trik za najmekše uštipke koji uvek uspevaju

Donosimo vam bakin recept za najmekše uštipke – spolja hrskavi, a unutra vazdušasti kao oblak.
Uštipci su oduvek bili onaj čarobni doručak koji spaja celu porodicu za stolom. Oni su savršen zalogaj jer se podjednako dobro slažu i sa slatkim i sa slanim namazima. Bilo da ih volite sa kajmakom, urnebes salatom, domaćim ajvarom i sirom, ili ste ipak ljubitelj verzije sa šećerom u prahu, džemom i medom – uštipci idu uz sve!
Tajna vrhunskih domaćica krije se u strpljenju i par trikova koji garantuju da ćete dobiti najmekše uštipke koje ste ikada probali.
Često mislimo da je dovoljno samo pomešati sastojke, ali prava veština leži u načinu na koji se testo obrađuje. Da biste postigli tu prepoznatljivu vazdušastu strukturu, morate se posvetiti detaljima koji prave razliku između prosečnog i savršenog doručka.
Sastojci koji su vam potrebni:
Za pripremu ove starinske poslastice biće vam potrebni osnovni sastojci koje verovatno već imate u svojoj kuhinji:
- 300 g brašna (obavezno meko, tip 400)
- 300 ml mlake vode
- 1 kašika ulja (za samu smesu)
- 20 g svežeg kvasca ili jedna kesica suvog
- 1 kašičica soli i 1 kašičica šećera (šećer pomaže kvascu da se aktivira)
- Ulje za duboko prženje
Postupak pripreme:
Prvi korak je aktivacija kvasca. Razmutite ga u toploj vodi sa šećerom i ostavite nekoliko minuta da „proradi“. Kada vidite mehuriće, dodajte umućeno jaje i kašiku ulja. Tada postepeno počnite da dodajete posoljeno brašno.
Sada dolazi najvažniji deo – da bi se dobilo najmekše uštipke, neophodno je mutiti smesu barem 15 minuta. Prvo koristite ručnu mutilicu, a kako se smesa zgušnjava, pređite na varjaču.
Testo treba „lupati“ snažnim pokretima dok ne postane glatko i dok ne počne da klizi sa kašike, ali da ne bude previše retko. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu bar pola sata da se udvostruči.
Drugi korak je samo prženje.
Sipajte ulje u šerpu tako da prekrije dno za barem dva do tri prsta. Ključno je da temperatura bude srednja; ako je ulje pretoplo, uštipci će izgoreti spolja, a ostati živi unutra. Ako je hladno, upiće previše masnoće. Kašikom vadite smesu i spuštajte je u vrelo ulje.
Okrećite ih dok ne dobiju tu prepoznatljivu zlatnožutu boju, a zatim ih vadite rešetkastom kašikom direktno na papirni ubrus.
Saveti za rezultat bez greške
Da biste bili sigurni da će vaš trud rezultirati savršenstvom, primenite ovaj trik: dodajte pola čašice rakije u testo. Alkohol će ispariti tokom prženja, ali će sprečiti da masnoća prodre duboko u unutrašnjost.
Takođe, svaki put pre zahvatanja umočite kašiku u malo hladnog ulja.
Služite ih tople, uz pršutu ili sir, i gledajte ove najmekše uštipke kako nestaju sa tanjira brže nego što ste ih ispekli.
