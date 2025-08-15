Voćni kolač bez mešenja, savršen i za početnike – brzo, jednostavno i neodoljivo!

Voćni kolač bez mešenja, savršen i za početnike – brzo, jednostavano i neodoljivo!

Recept za ovaj kolač će sigurno očarati vaše nepce! Umesto klasičnih voćnih kolača koji zahtevaju mešenje testa i čekanje da se ispeku, isprobajte ovu varijantu brzo i jednostavno sa lisnatim testom. Ne samo što ćete uštedeti vreme, već ćete dobiti kolač koji se topi u ustima!

Lisnato testo koje se savršeno stapa s kremastim filom, a sve to sa voćem po vašem izboru. Najbolje od svega je što ovaj recept ne zahteva mnogo vremena ili veštine u kuhinji, pa ga možete pripremiti i ako niste iskusni u kuhinji.

Sastojci:

-600 g lisnatog testa

-1 jaje

-bobičasto voće po ukusu, oko 150 g

Za fil:

-150 ml slatke pavlake

-100 šećera u prahu

-1,5 šolje mleka

-1/3 šolje šećera + 1/2 šolje šećera

-1 žumance

-1 celo jaje

-¼ šolje gustina

-2 kašike putera

-1 kašičica estrakta vanile

Priprema

Isecite lisnato testo na pravougaonike, koje ćete raseći po sredini, ali ne do same ivice. Potom kraće delove pravougaonik provucite kroz rupu (kao u snimku), tako da dobijete izuvijano lisnato testo.

Ređajte po plehu koji ste obložili pek-papirom, pa namažite umućenim jajetom.

Pecite oko 20 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, pa izvadite da se hladi.

Fil

U šerpu sipajte mleko i 1/3 šolje šećera i zagrejte do ključanja, pa sklonite sa strane. Umutite žumance i jedno celo jaje, pa u to dodajte 1/2 šolje šećera i gustin, pa mutite dok ne bude glatko. Dodajte tu mešavinu u mleko uz mešanje, pa to stavite na vatru i mešajte dok se ne zgusne (ali ne sme da proključa). Poto umešajte puter i ekstrakt vanile.

Potom mutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu dok ne dobijete čvrst šlag, a u to sipajte pripremljen fil (oko 100 ml, a ako vam ostane višak, čuvajte u poklopljenoj plastičnoj posudi u frižideru) i mutite još malo.

Špricem nanesite ovaj fil na pečeno lisnato testo, pa preko poređajte bobičasto voće. Po želji ukrasite listićima nane.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept! Sigurno je brzo i jednostavno za napraviti!

