Voćni kolač bez mešenja, savršen i za početnike – brzo, jednostavno i neodoljivo!

Voćni kolač bez mešenja, savršen i za početnike – brzo, jednostavano i neodoljivo!
Recept za ovaj kolač će sigurno očarati vaše nepce! Umesto klasičnih voćnih kolača koji zahtevaju mešenje testa i čekanje da se ispeku, isprobajte ovu varijantu brzo i jednostavno sa lisnatim testom. Ne samo što ćete uštedeti vreme, već ćete dobiti kolač koji se topi u ustima!
Lisnato testo koje se savršeno stapa s kremastim filom, a sve to sa voćem po vašem izboru. Najbolje od svega je što ovaj recept ne zahteva mnogo vremena ili veštine u kuhinji, pa ga možete pripremiti i ako niste iskusni u kuhinji.
Sastojci:
-600 g lisnatog testa
-1 jaje
-bobičasto voće po ukusu, oko 150 g
Za fil:
-150 ml slatke pavlake
-100 šećera u prahu
-1,5 šolje mleka
-1/3 šolje šećera + 1/2 šolje šećera
-1 žumance
-1 celo jaje
-¼ šolje gustina
-2 kašike putera
-1 kašičica estrakta vanile
Priprema
Isecite lisnato testo na pravougaonike, koje ćete raseći po sredini, ali ne do same ivice. Potom kraće delove pravougaonik provucite kroz rupu (kao u snimku), tako da dobijete izuvijano lisnato testo.
Ređajte po plehu koji ste obložili pek-papirom, pa namažite umućenim jajetom.
Pecite oko 20 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, pa izvadite da se hladi.
Fil
U šerpu sipajte mleko i 1/3 šolje šećera i zagrejte do ključanja, pa sklonite sa strane. Umutite žumance i jedno celo jaje, pa u to dodajte 1/2 šolje šećera i gustin, pa mutite dok ne bude glatko. Dodajte tu mešavinu u mleko uz mešanje, pa to stavite na vatru i mešajte dok se ne zgusne (ali ne sme da proključa). Poto umešajte puter i ekstrakt vanile.
Potom mutite slatku pavlaku sa šećerom u prahu dok ne dobijete čvrst šlag, a u to sipajte pripremljen fil (oko 100 ml, a ako vam ostane višak, čuvajte u poklopljenoj plastičnoj posudi u frižideru) i mutite još malo.
Špricem nanesite ovaj fil na pečeno lisnato testo, pa preko poređajte bobičasto voće. Po želji ukrasite listićima nane.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept! Sigurno je brzo i jednostavno za napraviti!
(espreso.rs)
