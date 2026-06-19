Voda nije dovoljna: Dodajte ovo u šerpu da kukuruz šećerac bude sočan i pun ukusa

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Saznajte prost trik od dva sastojka koji pretvara običan kukuruz šećerac u mekano i sočno savršenstvo koje se topi u ustima.

Stiže sezona kada miris sa ulica mami sve nas, ali domaći kukuruz šećerac često ne ispadne onako mekan i sladak kako smo želeli.

Ako vam se desilo da kukuruz nakon kuvanja bude žilav i vodenast, vreme je da promenite samo jednu stvar u šerpi.

Tajna savršenog zrna nije u dužini kuvanja, već u onome što dodate u vodu pre nego što provri.

Zašto obična voda nije dovoljna za kukuruz šećerac

Većina nas samo sipa hladnu vodu, ubaci klipove i čeka da provri.

To je najveća greška jer kukuruz tako gubi svoju prirodnu slatkoću i mekoću.

Voda izvuče šećer iz zrna, pa dobijete prosečan obrok umesto vrhunskog užitka.

Magični sastojci koje morate dodati u šerpu

Sve što vam treba su dva sastojka koja već imate u kuhinji – mleko i puter.

Kada voda provri, sipajte jednu čašu mleka i ubacite parče putera od oko 50 grama.

Mleko će dati zrnu neverovatnu mekoću, dok će masnoća iz putera učiniti da kukuruz postane sočan i da prosto klizi.

Klipovi će upiti ove bogate ukuse i dobićete teksturu koja se bukvalno topi u ustima.

Nikada ne solite vodu na početku kuvanja

Ovo je pravilo broj jedan koje mnogi zaboravljaju.

So izvlači vlagu i čini da spoljna opna zrna postane tvrda i gumena.

Posolite kukuruz tek kada je potpuno gotov i izvađen na tanjir.

Iskusne domaćice i stare bake su oduvek znale za ovaj trik: dodavanje kašičice šećera u vodu tokom kuvanja vratiće klipovima onu prepoznatljivu, prirodnu slast, čak i ako kukuruz nije sasvim mlad.

Koliko dugo se kuva kukuruz šećerac?

Mladom kukuruzu šećercu je potrebno svega 10 do 15 minuta kuvanja nakon što voda proključa.

Ako ga kuvate predugo, zrna će postati tvrda i izgubićete onu finu, hrskavu teksturu.

Starijim sortama domaće kukuruza može trebati i do sat vremena, ali šećerac je gotov očas posla.

Kako da znate da je kuvani kukuruz spreman za jelo?

Najlakši način je da zrno bocnete viljuškom ili čačkalicom.

Ako viljuška prolazi lako i iz zrna prsne bistar sok, šerpa može da se sklanja sa šporeta.

Takođe, boja kukuruznog zrna postaće jarka i tamnije žuta nego kada je bio sirov.

Da li se kukuruz stavlja u hladnu ili vruću vodu?

Uvek ga stavljajte u hladnu vodu pa tek onda uključite ringlu.

Tako se cela unutrašnjost klipa zagreva ravnomerno i kuvanje počinje u isto vreme sa svih strana.

Ostavite kukuruz u toploj vodi još desetak minuta nakon što isključite šporet kako bi dodatno omekšao.

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