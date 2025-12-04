Voda u kojoj ste kuvali pirinač ili testeninu pravo je blago. Nemojte da je bacate!

Profesionalni kuvari znaju da malo guste beličaste slane vode u kojoj se kuvala testenina može mnogo da poboljša izgled i ukus sosa.

Profesionalni kuvari znaju odlično ove trikove. Voda u kojoj ste kuvali pirinač ili testeninu može mnogo da pobljša izgled i ukus soa. Osim toga možete da napravite i kupku.

Verovatno ste se mnogo puta pitali dok ste jeli testeninu u restoranu kako je preliv tako kremast i testenina sočna, a vama kod kuće to nikad ne uspe.

Pri tom ste dok spremate pastu uvek prosipali vodu u kojoj se kuvala. U tome je trik! Vi ste bacali taj tajni sastojak.

Profesionalni kuvari znaju da malo guste beličaste slane vode u kojoj se kuvala testenina može mnogo da poboljša izgled i ukus sosa. Voda u kojoj ste kuvali testeninu sadrži skrob pa samim tim može da zgusne preliv i da on postane kremast. Potrebno je naglasiti da se voda dodaje na kraju kuvanja sosa i da sos treba manje posoliti jer je voda od testenine slana.

Takođe, voda u kojoj se kuvao pirinač ima brojna lekovita svojstva – pruža telu energiju i povećava koncentraciju ugljenih hidrata, leči gastroenteritis, štiti od raka, reguliše krvni pritisak S druge strane, može vam pomoći u nezi tela – umivanje lica pirinčanom vodom čini kožu mekšom, odlična je zamena za tonik, sužava pore na licu.

Ako kosu perete pirinčanom vodom, biće primetno sjanija i zdravija. Od pirinčane vode možete napraviti i lekovitu kupku. Za one koji ne znaju, evo i kako se sprema pirinčana voda

Ostavite pirinač da proključa u vodi (stavite više vode nego što obično stavljate za pripremanje pirinča). Voda pripremana na ovakav način je prava pirinčana voda. Možete je piti toplu ili ostaviti da se ohladi pa iskoristite u nezi lica i tela.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com