Ručak za manje od 300 dinara: Brzo jelo na kašiku koje su obožavale generacije u staroj Jugoslaviji

Vojnički pasulj koji hrani četvoročlanu porodicu za manje od 300 dinara. Probajte trik sa lukom i nikada se nećete vratiti starom načinu.

Vojnički pasulj po ceni od svega 300 dinara dokazuje da za vrhunski tradicionalni ručak nisu potrebni skupi sastojci, već jedan lonac i malo strpljenja.

Toliko je dovoljno da na sto stavite obrok koji je decenijama hranio radnike, vojnike i đake širom Jugoslavije, a danas se neopravdano smatra jelom za „loša vremena“.

Ovaj stari recept ne traži kulinarsko umeće, već poznavanje jednog jedinog koraka u pripremi koji mu daje prepoznatljivu gustinu i ukus.

Upravo ta caka iz starih kuvara objašnjava zašto je ovo jelo nekada bilo zlatni standard svake radničke menze, a ne puka nužda.

Zašto ovaj recept nikada nije bio sirotinjski obrok?

Uvreženo mišljenje da je ovaj vojnički pasulj bio cenjen samo zato što je jeftin zapravo je velika zabluda.

Kuvari nekadašnje vojske imali su strogo propisane gramaže, normative i vreme kuvanja, zbog čega je krajnji rezultat uvek bio neuporedivo gušći i ukusniji od onog što danas najčešće spremamo kod kuće.

Bilo da se koristi tetovac, gradištanac ili običan beli pasulj, tajna je u tome da svako zrno na kraju kuvanja mora ostati potpuno celo, a ne raskuvano u kašu.

Sastojci za četiri porcije, ukupno oko 280 dinara

Računica je prosta i proverljiva u svakom marketu u Srbiji. Pola kilograma suvog pasulja košta između 150 i 180 dinara, dve veće glavice crnog luka oko 40 dinara, jedna šargarepa 15, kašika brašna i kašičica aleve paprike praktično ništa. Mast ili ulje već imate. Mesa nema, i u tome je poenta.

500 g suvog pasulja, najbolje tetrovca

2 veće glavice crnog luka

1 šargarepa

2 kašike masti ili ulja

1 kašika brašna, 1 kašičica slatke aleve paprike

2 lovorova lista, so, biber

Tajna nije u mesu, nego u luku

Suprotno onome što se danas piše po kulinarskim grupama na društvenim mrežama, prepoznatljiva gustina i bogat ukus ne dolaze od slanine ni od suvih rebara.

Sve zavisi od crnog luka koji mora da se dinsta dvostruko duže nego što većina misli da je potrebno.

Sitno iseckan luk stavlja se u hladnu mast na najslabiju temperaturu. Tu ostaje punih dvadeset minuta, sve dok potpuno ne omekša i postane staklast, ali nikako braon.

Tek nakon toga se dodaju brašno i aleva paprika, i to obavezno van vrele ringle. Mlevena paprika može da pregori za svega nekoliko sekundi, a u tom slučaju ceo lonac poprima gorak ukus koji se ničim ne može popraviti.

Kako se priprema pasulj na kašiku korak po korak

Pasulj prelijte hladnom vodom uveče, a ujutru je prospite jer to sprečava nadimanje. Sipajte oko dva i po litra sveže vode, dodajte šargarepu na kolutove i lovor, pa kuvajte na tihoj vatri sat vremena bez jakog ključanja da zrna ne popucaju.

Pred kraj kuvanja sipajte pripremljenu zapršku, lagano promešajte varjačom i ostavite još dvadesetak minuta na tihoj vatri da se jelo zgusne. Solite isključivo na samom kraju, jer so u startu sprečava zrno da omekša.

Koliko košta porcija domaćeg vojničkog pasulja

Po porciji izlazi između 65 i 75 dinara, zavisno od cene pasulja u vašoj prodavnici. Za isti novac u pekari dobijate jedno pecivo i pola kafe.

Razlika u sitosti je drastična, jedna duboka tanjir vojničkog pasulja drži vas pet sati bez razmišljanja o frižideru.

Greške zbog kojih pasulj ispadne vodenast

Najčešća je dodavanje hladne vode u toku kuvanja. Zrno se „uplaši“, spolja popuca, a iznutra ostane sirovo. Ako morate da dolijete, neka voda bude vrela.

Druga greška je mešanje kašikom odozdo, čime se gnječe zrna i čorba postaje kašasta umesto gusta. Mešajte samo kružnim pokretima po površini.

Da li vojnički pasulj mora bez mesa?

Originalni recept iz JNA kuhinje bio je postan tri dana u nedelji. Slanina ili kobasica su dodatak, ne osnova, i menjaju jelo iz vojničkog u seljački pasulj.

Koji pasulj je najbolji za jelo na kašiku?

Tetovac drži zrno celo i daje gustu čorbu. Gradištanac je mekši, brže se kuva, ali se lakše raspada ako prekuvate.

Zašto pasulj nadima i kako to sprečiti?

Nadima zato što ne bacite vodu od potapanja. Promenite vodu posle 12 sati i dodajte lovor, to je trik iz kasarne koji stvarno radi.

Koju vi grešku najčešće pravite kada kuvate pasulj, i da li bacate prvu vodu ili je čuvate „zbog vitamina“?

