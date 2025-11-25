Vreme je da saznate najbolju foru za najhrskaviji krompir iz rerne: Ovaj korak je ključan

Kada pečete krompir u rerni, ne preskačite ovaj korak.

Većina nas peče krompir na “klasičan” način – podelimo krompire, dodamo ulje, začine i pošaljemo u rernu. Ali postoje trikovi koji mogu da podignu domaći pečeni krompir na sasvim novi nivo. Jedan od njih zapravo je prilično jednostavan – i lako dostupan, ali često se previdi.

Tajna je u plehu i foliji

Tajna je u zagrejanom plehu i foliji – čine da krompiri budu mekani iznutra, a hrskavi spolja. Uz malo bilja i belog luka, dobijate aromatičan krompir koji je daleko iznad proseka.

Zašto je ovo više od običnog pečenja krompira

Umesto da pleh stavite u rernu tek kada je krompir na njemu, prvo zagrejte pleh unutra. Na taj način, kada krompiri dođu u kontakt sa vrelim metalom, počinju da se peku odmah – to ubrzava pripremu i daje bolju teksturu.

Krompire dobro osušite pre nego što ih obložite uljem. Vlaga je neprijatelj hrskavosti — ako su krompiri mokri, korica neće biti zlatna i čvrsta.

Umesto kašike, koristite ruke da pomešate krompire sa maslinovim uljem i začinima. Tada svaka polovina krompira bude ravnomerno prekrivena.

Tačan redosled pripreme

Zagrejte rernu na oko 220 °C i stavite veliki pleh unutra da se dobro ugreje.

Pripremite krompire: operite ih, prepolovite ako su manji, i dobro osušite tapkanjem.

U zdeli, pomešajte krompire sa maslinovim uljem, malo soli i začinima (crni biber, ruzmarin, timijan…) – najbolje rukama.

Kad pleh bude vruć, izvadite ga, stavite papir za pečenje, pa rasporedite krompire. Između krompira stavite grančice bilja i prepolovljene glavice belog luka (vrh je odsečen), pa sve potpuno pokrijte aluminijumskom folijom.

Pecite tako 30 minuta – folija “zarobljava paru” i pomaže da krompiri omekšaju iznutra.

Nakon toga, uklonite foliju, promešajte krompire i pecite još oko 10 minuta da dobiju zlatnu boju i hrskavost.

Kad je gotovo, istisnite pečeni beli luk iz glavica i promešajte sa krompirima – dobićete aromatičnu završnu notu.

Zašto ovaj trik zaista radi

Brži početak pečenja: zagrejan pleh stvara momentalan kontakt toplote, što ubrzava karamelizaciju spoljašnje kore.

zagrejan pleh stvara momentalan kontakt toplote, što ubrzava karamelizaciju spoljašnje kore. Para zarobljena folijom: folija pomaže da unutrašnjost krompira bude savršeno mekana, dok korica postaje hrskava kada je folija uklonjena.

Aromatični sastojci : ruzmarin, timijan i pečeni beli luk prožimaju krompire svojom aromom, što ih čini daleko ukusnijim nego samo običan pečeni krompir.

Na šta obratiti pažnju

Ne pretrpavajte pleh – krompiri treba da imaju dovoljno prostora, da ne leže jedan na drugom, kako bi svaka polovina imala direktan kontakt sa plehom.

Dobro osušen krompir je ključno – višak vlage sabotira hrskavost.

Temperaturu rerne prilagodite svom modelu – svaka rerna radi malo drugačije, pa pratite prvu pečenost i prilagodite vreme.

Zaključak

Ovaj trik za pečeni krompir deluje kao jednostavan kulinarski “hack”, ali daje rezultat koji je vrlo efektan: krompiri su mekani iznutra, hrskavi spolja i mirisni zahvaljujući biljkama i pečenom belom luku. Ne zahteva egzotične sastojke – samo malo planiranja (zagrejan pleh, folija) i pažnje pri miješanju.

Isprobajte ga sledeći put kada pečete krompire – verujemo da ćete posle prvog zalogaja želeti da ponovite recept.

