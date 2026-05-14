Vrhunski kuvari u smesu za pohovanje uvek dodaju 1 sastojak – zato je meso uvek sočno, a korica savršeno hrskava

Smesa za pohovanje sa jednim sastojkom menja sve. Meso ostaje sočno, korica hrskava - probajte trik koji koriste vrhunski kuvari!

Smesa za pohovanje često napravi haos u kuhinji, a rezultat bude tvrda korica i suvo meso. Vrhunski kuvari imaju jedan trik koji menja igru iz korena. Ne radi se o skupom sastojku niti o egzotičnom začinu.

U pitanju je nešto što verovatno već imate u frižideru, a daje tu prepoznatljivu hrskavu teksturu kakvu jedete u dobrim restoranima.

Zašto klasična smesa za pohovanje često razočara

Standardna kombinacija jaja, brašna i prezli izgleda kao siguran put. Ipak, problem nastaje kada se panada previše zasiti masnoćom.

Korica upija ulje, postaje gnjecava, a meso unutra se osuši. Tada na tanjiru imate parče koje više liči na tvrdu kožu nego na šniclu.

Drugi čest propust je redosled. Mnogi prvo umaču meso direktno u jaja, pa u brašno.

Pravilan put je obrnut: prvo lagano brašno, pa jaja, pa prezle. Tako se napravi temelj na koji se sve ostalo lepi.

Tajna smese za pohovanje krije se u pivu

Jedan sastojak koji menja sve jeste pivo. Ugljen-dioksid iz piva pravi sitne mehuriće u testu, pa korica nakon prženja postaje vazdušasta i hrskava.

Alkohol brzo isparava na vrelom ulju, pa ne ostavlja gorak ukus. Ostaje samo slatkasta nota slada i divna boja.

Evo kako se pravi smesa za pohovano meso po receptu koji koriste profesionalci:

3 jaja

5 kašika brašna

1 kašika prezli

pola kašičice soli

200 ml piva (svetlo, lager)

Umutite jaja, pa dodajte brašno, so, prezle i na kraju pivo. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Meso uvaljajte u ovu masu i pecite na zagrejanom ulju kao i obično.

Koja vrsta piva daje najbolji rezultat

Najbolje radi svetlo lager pivo, jer ne menja ukus mesa. Tamna piva ostavljaju jaču notu hmelja i mogu da zagorče panadu.

Ako kuvate za decu, slobodno koristite mineralnu vodu sa puno mehurića. Efekat hrskavosti je sličan, samo izostaje karakterističan miris slada.

Greške koje upropaste i najbolju smesu

Čak i savršena smesa sa pivom može da podbaci ako napravite jednu od ovih grešaka:

Ulje nije dovoljno vrelo. Meso onda upija masnoću i korica postaje meka.

Tiskate previše komada u tiganj odjednom. Temperatura ulja padne, pohovanje se kuva umesto da se prži.

Solite meso prekasno. So treba da odstoji bar 15 minuta pre uvaljanja.

Sečete meso pre nego što se odmori. Sokovi iscure na dasku.

Idealna temperatura ulja je oko 170 stepeni. Ako nemate termometar, ubacite mrvicu hleba. Treba da poskoči i porumeni za desetak sekundi. To je znak da je tiganj spreman.

Probajte ovaj trik već za sledeći ručak i videćete razliku iz prvog zalogaja.

