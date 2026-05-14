Vrhunski kuvari u smesu za pohovanje uvek dodaju 1 sastojak – zato je meso uvek sočno, a korica savršeno hrskava

Smesa za pohovanje često napravi haos u kuhinji, a rezultat bude tvrda korica i suvo meso. Vrhunski kuvari imaju jedan trik koji menja igru iz korena. Ne radi se o skupom sastojku niti o egzotičnom začinu.
U pitanju je nešto što verovatno već imate u frižideru, a daje tu prepoznatljivu hrskavu teksturu kakvu jedete u dobrim restoranima.
Zašto klasična smesa za pohovanje često razočara
Standardna kombinacija jaja, brašna i prezli izgleda kao siguran put. Ipak, problem nastaje kada se panada previše zasiti masnoćom.
Korica upija ulje, postaje gnjecava, a meso unutra se osuši. Tada na tanjiru imate parče koje više liči na tvrdu kožu nego na šniclu.
Drugi čest propust je redosled. Mnogi prvo umaču meso direktno u jaja, pa u brašno.
Pravilan put je obrnut: prvo lagano brašno, pa jaja, pa prezle. Tako se napravi temelj na koji se sve ostalo lepi.
Tajna smese za pohovanje krije se u pivu
Jedan sastojak koji menja sve jeste pivo. Ugljen-dioksid iz piva pravi sitne mehuriće u testu, pa korica nakon prženja postaje vazdušasta i hrskava.
Alkohol brzo isparava na vrelom ulju, pa ne ostavlja gorak ukus. Ostaje samo slatkasta nota slada i divna boja.
Evo kako se pravi smesa za pohovano meso po receptu koji koriste profesionalci:
- 3 jaja
- 5 kašika brašna
- 1 kašika prezli
- pola kašičice soli
- 200 ml piva (svetlo, lager)
Umutite jaja, pa dodajte brašno, so, prezle i na kraju pivo. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Meso uvaljajte u ovu masu i pecite na zagrejanom ulju kao i obično.
Koja vrsta piva daje najbolji rezultat
Najbolje radi svetlo lager pivo, jer ne menja ukus mesa. Tamna piva ostavljaju jaču notu hmelja i mogu da zagorče panadu.
Ako kuvate za decu, slobodno koristite mineralnu vodu sa puno mehurića. Efekat hrskavosti je sličan, samo izostaje karakterističan miris slada.
Greške koje upropaste i najbolju smesu
Čak i savršena smesa sa pivom može da podbaci ako napravite jednu od ovih grešaka:
- Ulje nije dovoljno vrelo. Meso onda upija masnoću i korica postaje meka.
- Tiskate previše komada u tiganj odjednom. Temperatura ulja padne, pohovanje se kuva umesto da se prži.
- Solite meso prekasno. So treba da odstoji bar 15 minuta pre uvaljanja.
- Sečete meso pre nego što se odmori. Sokovi iscure na dasku.
Idealna temperatura ulja je oko 170 stepeni. Ako nemate termometar, ubacite mrvicu hleba. Treba da poskoči i porumeni za desetak sekundi. To je znak da je tiganj spreman.
Probajte ovaj trik već za sledeći ručak i videćete razliku iz prvog zalogaja.
