Vrhunski kuvari u smesu za pohovanje uvek dodaju 1 sastojak – zato je meso uvek sočno, a korica savršeno hrskava

Smesa za pohovanje sa jednim sastojkom menja sve. Meso ostaje sočno, korica hrskava - probajte trik koji koriste vrhunski kuvari!
Smesa za pohovanje često napravi haos u kuhinji, a rezultat bude tvrda korica i suvo meso. Vrhunski kuvari imaju jedan trik koji menja igru iz korena. Ne radi se o skupom sastojku niti o egzotičnom začinu.

U pitanju je nešto što verovatno već imate u frižideru, a daje tu prepoznatljivu hrskavu teksturu kakvu jedete u dobrim restoranima.

Zašto klasična smesa za pohovanje često razočara

Standardna kombinacija jaja, brašna i prezli izgleda kao siguran put. Ipak, problem nastaje kada se panada previše zasiti masnoćom.

Korica upija ulje, postaje gnjecava, a meso unutra se osuši. Tada na tanjiru imate parče koje više liči na tvrdu kožu nego na šniclu.

Drugi čest propust je redosled. Mnogi prvo umaču meso direktno u jaja, pa u brašno.

Pravilan put je obrnut: prvo lagano brašno, pa jaja, pa prezle. Tako se napravi temelj na koji se sve ostalo lepi.

Tajna smese za pohovanje krije se u pivu

Jedan sastojak koji menja sve jeste pivo. Ugljen-dioksid iz piva pravi sitne mehuriće u testu, pa korica nakon prženja postaje vazdušasta i hrskava.

Alkohol brzo isparava na vrelom ulju, pa ne ostavlja gorak ukus. Ostaje samo slatkasta nota slada i divna boja.

Evo kako se pravi smesa za pohovano meso po receptu koji koriste profesionalci:

  • 3 jaja
  • 5 kašika brašna
  • 1 kašika prezli
  • pola kašičice soli
  • 200 ml piva (svetlo, lager)

Umutite jaja, pa dodajte brašno, so, prezle i na kraju pivo. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Meso uvaljajte u ovu masu i pecite na zagrejanom ulju kao i obično.

Koja vrsta piva daje najbolji rezultat

Najbolje radi svetlo lager pivo, jer ne menja ukus mesa. Tamna piva ostavljaju jaču notu hmelja i mogu da zagorče panadu.

Ako kuvate za decu, slobodno koristite mineralnu vodu sa puno mehurića. Efekat hrskavosti je sličan, samo izostaje karakterističan miris slada.

Greške koje upropaste i najbolju smesu

Čak i savršena smesa sa pivom može da podbaci ako napravite jednu od ovih grešaka:

  • Ulje nije dovoljno vrelo. Meso onda upija masnoću i korica postaje meka.
  • Tiskate previše komada u tiganj odjednom. Temperatura ulja padne, pohovanje se kuva umesto da se prži.
  • Solite meso prekasno. So treba da odstoji bar 15 minuta pre uvaljanja.
  • Sečete meso pre nego što se odmori. Sokovi iscure na dasku.

Idealna temperatura ulja je oko 170 stepeni. Ako nemate termometar, ubacite mrvicu hleba. Treba da poskoči i porumeni za desetak sekundi. To je znak da je tiganj spreman.

Probajte ovaj trik već za sledeći ručak i videćete razliku iz prvog zalogaja.

