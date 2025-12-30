Da li volite jela sa krompirom? Ovaj brzinski ručak je prava stvar za vas!

Vrlo ukusan, a ujedno i brzinski ručak – izdašan recept sa krompirom, pravi se za samo 10min a nema ko ga ne voli.

Brz i ukusan obrok sa krompirom – kao stvoren kada vas mrzi da kuvate ili treba iznenada da vam dođu gosti.

Najbolji brzinski ručak – ovaj izdašan recept sa krompirom se pravi za svega 10min, a nema ko ga ne voli!

Kako pripremiti ukusno a ujedno i jednostavno jelo sa krompirom? Ovaj najbolji recept će vas oduševiti svojim fantastičnim ukusom i sigurno će se dopasti svima!

Sastojci:

– Krompir 4-5 kom.

– Crni biber, paprika, sušeni beli luk

– Maslinovo ulje

– Jaja 4 kom.

– Pavlaka 200 gr.

– Mladi luk

– Čeri paradajz

– Sol

– Kobasica

– Sir 100 gr.

– Peršun

Priprema:

Krompir isečete na krugove, da dobijete izgled malo debljeg čipsa. Zatim poređate u posudu za pečenje, začinite i pouljite vaš krompir. Onda dobro promešate sve i stavite da se peče na 200 stepeni, 2 minuta.

Umutite 4 jaja i pavlaku, pa ubacite mladi luk, čeri paradajz, začinite, sve lepo promešate i prelijete preko pečenog krompira.

Na kraju preko svega seckate kobasicu i narendate kačkavalj.

Sada opet vratite u rernu na 180 stepeni još 15-20 minuta.

Ako tražite obrok koji se sprema brzo, a izgleda i miriše kao da ste proveli sate u kuhinji, ovaj brzinski recept sa krompirom je pun pogodak. Jednostavan, izdašan i prilagodljiv, idealan je za trenutke kada nemate vremena ni volje da kuvate, ali i kada želite da iznenadite goste ukusnim jelom „na brzinu“. Kombinacija hrskavog krompira, jaja, pavlake, povrća i kobasice, uz dodatak sira koji se topi tokom pečenja, daje savršen balans ukusa i tekstura.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com