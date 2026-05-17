Za ovo ukusno jelo potrebno vam je samo konzerva tunjevine i 15 minuta vremena, 1 sastojak će vas oduševiti

Kremasta salata od tunjevine je savršen izbor kada želite brz, zasitan i ukusan obrok. Za ovo ukusno jelo treba vam samo konzerva tunjevine i 15 minuta vremena da je pripremite.

Kombinacija tunjevine, testenine, leblebija i kiselih krastavaca pruža odličan balans svežine i punoće ukusa, dok kremasti dresing sve povezuje u lepu i sočnu salatu. Idealna je za ručak, laganu večeru ili obrok koji možete napraviti unapred.

Za ovo ukusno jelo potrebni su vam sastojci koje sigurno već imate u kuhinji.

Kremasta salata od tunjevine – sastojci

300 g testenine

1 velika konzerva tunjevine u komadima (oceđene)

150 g leblebije (kuvane ili iz konzerve)

5 kiselih krastavaca

4 kašike majoneza

3 kašike pavlake

1 kašičica senfa

1 kašika soka od limuna

so po ukusu

sveže mleveni crni biber

1 prstohvat sušenog belog luka ili malo sitno seckanog svežeg belog luka (po želji)

malo peršuna ili vlašca za serviranje

Priprema

1. Skuvajte testeninu

U velikoj šerpi prokuvajte slanu vodu i skuvajte testeninu prema uputstvima na pakovanju, ali vodite računa da ostane al dente. Ocedite i kratko isperite hladnom vodom da se brže ohladi. Testenina poput fuzila najbolje funkcioniše za ovu salatu.

2. Pripremite ostale sastojke

Dok se testenina kuva, ocedite tunjevinu i lagano je izrendajte viljuškom. Isperite slanutak ako koristite iz konzerve. Kisele krastavce sitno iseckajte ili isecite.

3. Napravite kremasti dresing

U velikoj posudi pomešajte majonez, pavlaku, senf i limunov sok. Dodajte so, biber i začine po ukusu i dobro promešajte dok ne dobijete glatki dresing.

4. Pomešajte salatu

U posudu sa dresingom dodajte kuvanu i ohlađenu testeninu, tunjevinu, leblebije i seckane kisele krastavčiće. Lagano promešajte da se sastojci ravnomerno premažu kremastim dresingom.

5. Ohladite i poslužite

Salatu možete odmah poslužiti, ali će biti još ukusnija ako je ostavite da odstoji u frižideru 20–30 minuta. Po želji, pospite seckanim peršunom ili vlašcem pre serviranja.

