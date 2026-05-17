Za ovo ukusno jelo potrebno vam je samo konzerva tunjevine i 15 minuta vremena, 1 sastojak će vas oduševiti

Kremasta salata od tunjevine je savršen izbor kada želite brz, zasitan i ukusan obrok. Za ovo ukusno jelo treba vam samo konzerva tunjevine i 15 minuta vremena da je pripremite.
Kombinacija tunjevine, testenine, leblebija i kiselih krastavaca pruža odličan balans svežine i punoće ukusa, dok kremasti dresing sve povezuje u lepu i sočnu salatu. Idealna je za ručak, laganu večeru ili obrok koji možete napraviti unapred.
Za ovo ukusno jelo potrebni su vam sastojci koje sigurno već imate u kuhinji.
Kremasta salata od tunjevine – sastojci
- 300 g testenine
- 1 velika konzerva tunjevine u komadima (oceđene)
- 150 g leblebije (kuvane ili iz konzerve)
- 5 kiselih krastavaca
- 4 kašike majoneza
- 3 kašike pavlake
- 1 kašičica senfa
- 1 kašika soka od limuna
- so po ukusu
- sveže mleveni crni biber
- 1 prstohvat sušenog belog luka ili malo sitno seckanog svežeg belog luka (po želji)
- malo peršuna ili vlašca za serviranje
Priprema
1. Skuvajte testeninu
U velikoj šerpi prokuvajte slanu vodu i skuvajte testeninu prema uputstvima na pakovanju, ali vodite računa da ostane al dente. Ocedite i kratko isperite hladnom vodom da se brže ohladi. Testenina poput fuzila najbolje funkcioniše za ovu salatu.
2. Pripremite ostale sastojke
Dok se testenina kuva, ocedite tunjevinu i lagano je izrendajte viljuškom. Isperite slanutak ako koristite iz konzerve. Kisele krastavce sitno iseckajte ili isecite.
3. Napravite kremasti dresing
U velikoj posudi pomešajte majonez, pavlaku, senf i limunov sok. Dodajte so, biber i začine po ukusu i dobro promešajte dok ne dobijete glatki dresing.
4. Pomešajte salatu
U posudu sa dresingom dodajte kuvanu i ohlađenu testeninu, tunjevinu, leblebije i seckane kisele krastavčiće. Lagano promešajte da se sastojci ravnomerno premažu kremastim dresingom.
5. Ohladite i poslužite
Salatu možete odmah poslužiti, ali će biti još ukusnija ako je ostavite da odstoji u frižideru 20–30 minuta. Po želji, pospite seckanim peršunom ili vlašcem pre serviranja.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com