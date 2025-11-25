Za Ruse samo ovo je prava ruska salata, ni slična onoj koju mi pravimo! Mnogo ukusnija i zdravija

Ova salata popularna je širom bivšeg Sovjetskog saveza, a jede se tokom cele godine, ali posebno zimi, te u rano proleće i tokom posta.

Rusi tradicionalnu rusku salata vinjegret često u šali zovu „najruskijom salatom na svetu„, veoma je popularna širom zemlje, ali i širom bivšeg Sovjetskog saveza, a jede se tokom cele godine, ali posebno zimi, te u rano proleće i tokom posta.

Veoma je osvežavajuća, neverovatno bogata ukusima, a recept će oduševiti sve one koji vole nešto laganiju hranu i obroke bez mesa.

Potrebni sastojci

2 veće cvekle (oko 300 grama)

4-5 srednjih krompira

2 srednje šargarepe

5-6 kiselih krastavčića

1 šolja graška iz konzerve

1 manji crveni luk (ili crni)

5-6 kaišika biljnog ulja

¼-½ kašičice soli

kašika belog sirćeta (po želji)

prstohvat bibera (po želji)

Priprema ruske salate

Skuvati krompir, šargarepu, cveklu. Sve iseckati na sitne komade, dodati ostale sastojke, takođe sitno iseckane, začiniti uljem, sirćetom, solju i biberom po želji i lagano promešati.

Rusi takođe vrlo često u ovu salatu stavljaju i kiseli kupus. Možete ga staviti umesto krastavaca ili zajedno sa njima. Ako stavljate i krastavce i kupus, neka oba sastojka budu u istoj razmeri, a ako stavljate samo kupus izdvojite oko 300 grama i sitno ga iseckajte.

Saveti

Umesto graška možete koristiti i pasulj iz konzerve.

Možete dodati svež zeleniš, to će salati dati poseban šmek, to može da bude peršun, kopar ili mladi luk.

Ako ne volite previše kisele salate nemojte dodavati sirće, ono će dodatno zakiseliti čitav specijalitet.

Cveklu kuvajte odvojeno od drugog povrća, jer se kuva duže od krompira i šargarepe, a može i da pusti boju i zaprlja vodu. Krompir će biti gotov od 20 do 30 minuta nakon što voda proključa, šargarepa za 30 do 40 minuta, a cvekli je potrebno najmanje sat vremena. Ovo može da potraje manje ili više, u zavisnosti od veličine povrća. Sve kuvajte oprano, ali sa korom, a koru ogulite tek nakon što se povrće skuva.

Vinjegret salatu je najbolje ostaviti da odstoji nekoliko sati u frižideru, tako će postati još aromatičnija i ukusnija.

