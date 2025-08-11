Zaboravi brašno: Trik sa lukom zgusne svako jelo, a miris nestane kao rukom odnesen

Dinstani luk sa jednim sastojkom zgusne svako jelo i neutrališe miris – trik koji koriste profesionalni kuvari, a domaćice ga obožavaju.

Zgusnuti jelo bez brašna? Može, i to bez muke. Ako ti je dosadilo da koristiš brašno koje često ostavi težak ukus ili promeni teksturu, postoji jednostavno rešenje koje koristiš već svakog dana – luk. Ali ne bilo kako.

Kada se luk dinsta duže na tihoj vatri, uz dodatak samo jedne stvari, vode ili bujona – on se pretvara u prirodnu, blagu i kremastu bazu koja zgusne jelo bez da ostavi miris. Tajna je u sporom kuvanju: luk se karamelizuje, omekša i gotovo se „rastopi“, pa se lako sjedini sa ostalim sastojcima.

Kako se koristi u kuvanju

Ovaj trik je idealan za supe, paprikaše, sosove, pa čak i za variva. Potrebno je da sitno iseckaš luk, staviš ga u tiganj sa malo ulja i dinstaš dok ne postane staklast. Zatim dodaj vodu ili bujon i nastavi da krčkaš dok ne dobiješ gustu, ujednačenu masu. Po želji, možeš ga i izblendati za još finiju teksturu.

Zašto je bolji od brašna

Osim što ne ostavlja miris, luk je i zdravija opcija. Ne sadrži gluten, ne zgrudva se kao brašno i ne menja ukus jela. Plus, daje blagu slatkoću koja pojačava aromu bez da dominira.

Savet iz naroda

Mnoge domaćice sa Balkana već godinama koriste ovaj trik, posebno kad kuvaju za decu ili nekog ko ne voli „teška“ jela. Kažu da je luk „tajni saveznik“ koji sve poveže, a niko ga ne primeti.

