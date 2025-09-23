Zaboravićete marinadu zauvek: Ovaj sastojak još bolje omekšava meso, nećete verovati kako se topi u ustima!

Kako bi vam meso bilo savršeno mekano, a ne žilavo – potreban vam je kivi.

Svi smo doživeli bar jednom da meso koje smo pripremili nije ispalo mekano, već žilavo. I da nam u tome nije pomoglo ni mariniranje.

Ako želite da vam se parče svinjskog ili junećeg mesa koje ste spremili topi u ustima, isprobajte jednostavan trik s kivijem, zahvaljujući kom će meso biti izuzetno mekano. Sve što treba da uradite jeste da obložite meso kriškama kivija i ostavite ga tako da odstoji neko vreme pre pripreme. Poput mariniranja.

Kivi sadrži proteolitičke enzime koji potpomažu razgradnju vezivnog tkiva u mesu, zbog čega ono ono postaje vrlo meko.

Ukoliko meso stavljate u marinadu, uradite sve kao što ste planirali, i na kraju dodajte na kriške izrezan kivi nekih sat, dva pre pripreme. Takođe, važno je da vam meso ne bude predugo obloženo kivijem, kako ne bi postalo previše mekano i raspadalo se tokom pripreme.

Sličan efekat na meso ima i ananas, pa umesto kivija možete koristiti i ovu tropsku voćku.

