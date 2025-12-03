Zaboravite mikrotalasnu: Ovo je najbolji način za podgrevanje pice (video)

Otkrivamo najbolji način za podgrevanje ostataka pice uz koji odmah dobijate hrskavu koricu i sir koji se razvlači, a testo ostaje meko i sočno.

Ne morate da bacate ostatke pice samo zato što su hladne i gumene — hrskavu picu možete i sutradan vratiti na sto za samo nekoliko minuta. Ključ je u načinu zagrevanja: sporo, sa toplotom odozdo i malo pare odozgo.

Često kada zagrejete picu u mikrotalasnoj, ona postaje mekana, lepljiva i bez one omiljene hrskave kore. Ali postoji pristup koji vraća teksturu i ukus gotovo kao da ste je upravo izvadili iz rerne.

Zašto pica ima loš ukus kada je hladna?

Kada pica stoji, testo upija vlagu iz sira i sosa, a masnoća se stvrdnjava. Poklopac omekšava, unutrašnjost postaje teža i sve izgleda „previše umorno“.

Mikrotalasna pećnica često „ubija“ teksturu tamo — brzo zagreva molekule vode, ali stvara paru koja ostaje zarobljena u testu. Kao rezultat toga, kora je bleda i gnjecava, sir se topi neravnomerno, a testo ne vraća svoju hrskavost.

Kako pravilno podgrejati — metoda u tiganju

Najpouzdaniji način da vratite odličan ukus i teksturu vaše pice je na šporetu, u tiganju.

Zagrejte tiganj na srednje jaku vatru — bez ulja.

Stavite parče pice direktno u tiganj.

Kada osetite da je dno blago porumenelo i čvrsto — dodajte nekoliko kapi vode pored, a ne na picu.

Poklopite tiganj da biste zadržali paru. Ova para polako topi sir i zagreva testo, dok dno ostaje hrskavo.

Posle 2–4 minuta, imaćete picu sa hrskavim dnom, mekšom sredinom i savršeno otopljenim sirom — gotovo nerazlučivim od prvog svežeg parčeta.

Alternativa: Rerna ili friteza na vruć vazduh — kada imate više pice

Ako imate više parčeta, rerna ili friteza na vruć vazduh mogu biti zgodna opcija.

U rerni: Zagrejte na ~190–200 °C, poželjno je da stavite picu direktno na rešetku. Za dodatnu sočnost — možete staviti malu šerpu sa vodom u rernu da biste stvorili paru.

Friteza na vruć vazduh koristi zagrejani, cirkulišući vazduh koji brzo obnavlja hrskavost kore i ravnomerno zagreva sir i fil. Idealno za 1–3 parčeta.

Dajte ostacima pice drugu šansu

Sledeći put kada vam ostanu parče ili dva pice — nemojte odmah posezati za mikrotalasnom. Umesto toga, uzmite tiganj, malo vode, poklopac i izdvojite par minuta. Bićete iznenađeni koliko brzo i efikasno možete dobiti hrskavu picu koja je jednako primamljiva na prvi zalogaj kao što je bila kada je sveže pečena.

