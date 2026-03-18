Zaboravite na brašno u zapršci: Ova namirnica zgušnjava jelo i čini ga mnogo zdravijim

Zdrava zaprška je jednostavno rešenje za ukusna jela bez težine u stomaku – bez brašna, manje kalorija i bolja probava, a ukus ostaje pun.

Zdrava zaprška – da, moguće je a evo i kako.

Ako voliš jela na kašiku , verovatno si navikao na klasičnu zapršku. Međutim, sve više ljudi prelazi na lakšu varijantu.

Ova zdrava zaprška može da da isti, pa čak i bolji rezultat.

Problem sa brašnom i uljem je što dodaju prazne kalorije i često otežavaju varenje. Jelo bude teže, a posle obroka se javlja osećaj nadutosti ili umora.

Zato se danas sve češće koriste bolje alternative koje rade isti posao – ali bez loših efekata.

Najjednostavnija zamena

Jedan od najboljih trikova je da deo povrća iz jela jednostavno izgnječiš ili izblendaš i vratiš nazad u šerpu. Tako dobijaš prirodnu zdravu zapršku bez dodatnih sastojaka.

krompir ili šargarepa daju kremastu teksturu

pasulj ili grašak prirodno zgušnjavaju varivo

Sve ostaje lagano i lakše za stomak .Ova metoda je posebno dobra za čorbe i variva, jer ne menja ukus – samo ga produbljuje.

Sočivo

Ako želiš još jači efekat, probaj sa crvenim sočivom. Ono se brzo kuva i potpuno se raspada u jelu, dajući mu gustinu bez brašna.

Ova zdrava zaprška ne samo da zgušnjava, već dodaje i proteine i hranljive materije. Praktično dobijaš i bolji ukus i bolju nutritivnu vrednost.

Mnogi misle da bez zaprške jelo neće biti „to to“. Istina je suprotna – često bude čak i ukusnije.

Ključ je u tome da ne pokušavaš da imitiraš staru zapršku, već da prihvatiš novu logiku kuvanja:

manje masnoće

više prirodnih sastojaka

sporije kuvanje za bolju teksturu

Moj utisak iz kuhinje

Prvi put kada sam izbacio brašno iz zaprške, bio sam skeptičan. Međutim, rezultat me je iznenadio – jelo je bilo lakše, a ukus izraženiji.

Male promene u kuhinji često prave najveću razliku. U ovom slučaju, zdrava zaprška je jednostavan trik koji čini jelo lakšim, ukusnijim i boljim za telo.

I jednom kada se navikneš – teško se vraćaš na staro.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com