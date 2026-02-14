Zaboravite na jaja za pohovanje: Belo meso će biti duplo sočnije ako ga uvaljate u ovu namirnicu

Pohovano belo meso više nikada neće biti suvo. Uz ovaj trik iskusnih domaćica, svaka šnicla će vam biti mekana kao puter!

Pohovano belo meso je verovatno jedno od najomiljenijih jela koje možete da napravite kod kuće. Svi volimo taj miris koji se širi kuhinjom, ali ruku na srce, često nam se desi da rezultat ne bude onakav kakav smo zamislili. Umesto sočnog zalogaja, piletina ponekad ispadne suva, pa je jedva progutamo bez čaše vode sa strane.

Tajni sastojak za savršen ručak

Ukoliko volite da jedete piletinu, saznajte i koji je to jedan tajni sastojak za ukusnije i sočnije belo meso. Naravno, ukoliko se pohuje, svi volimo kada je poh hrskav spolja, a unutrašnjost mekana kao puter. Često mislimo da je tajna u temperaturi ulja ili vrsti prezli, ali prava caka zapravo leži u onome što koristimo da povežemo meso i omotač.

Ukoliko ne želite da pogrešite sa pohom i želite da bude savršen, jedan tajni sastojak će vam pomoći da ne omanete. U pitanju je majonez.

Verovatno vam zvuči neobično, ali jednom kada probate, shvatićete zašto su iskusne domaćice ovaj trik krile godinama. Upotrebite sve sastojke kao i inače, samo umesto jaja iskoristite ovaj popularni namaz.

Zašto je majonez bolji od jaja?

Majonez je idealan jer u sebi sadrži ulje i masnoću koji ne dozvoljavaju da belo meso izgubi svoju prirodnu vlažnost tokom prženja. On pravi nevidljivi film oko šnicle koji bukvalno „zaključava“ sokove unutra. Dok se klasična jaja ponekad prebrzo ispeku i postanu tvrda, majonez polako omekšava vlakna mesa, čineći ga duplo sočnijim.

Osim toga, majonez već u sebi ima začine i kiselost koja dodatno doprinosi ukusu. Kada se pomeša sa vrelim uljem, on stvara tu specifičnu teksturu koja sprečava da poh postane gnjecav ili da otpadne sa mesa, što je najčešći problem kod klasičnog pohovanja.

Kako da belo meso uvek ispadne sočno?

Postupak je jednostavan: svaku šniclu prvo posolite i pobiberite, a onda je bogato premažite majonezom sa obe strane. Nakon toga, belo meso samo uvaljajte u prezle ili mešavinu brašna i začina. Pržite na srednjoj temperaturi dok ne dobije onu prelepu zlatnu boju.

Rezultat će vas oduševiti – poh će biti čvrst i hrskav, a piletina unutra toliko meka da će se raspadati pod viljuškom.

Ovo je savršen trik i za one situacije kada u frižideru nemate jaja, a želite vrhunski ručak koji će oduševiti celu porodicu. Vaše belo meso više nikada neće biti suvo, a ukućani će vas sigurno pitati u čemu je tajna.

