Zaboravite na maslac i mleko: Pire krompir će biti savršeno kremast uz ovaj sastojak

Zamislite činiju toplog pirea, glatkog kao svila, koji se lagano razmazuje po tanjiru. Kada ga probate, osetićete mekoću i pun ukus koji se ne postiže klasičnim mlekom.

Zaboravite na maslac i mleko – postoji sastojak koji će vaš pire krompir učiniti neverovatno kremastim. Ono što je najbolje, verovatno ga već imate u kuhinji i uz njega ćete dobiti savršeno kremast pire.

Tajna kremastog pirea

Klasičan recept za pire krompir obično podrazumeva maslac i mleko. Ali postoji trik koji menja sve – kisela pavlaka.

Kuvarica Žanin Donofri je podelila da ključ ukusnog pire krompira nije puter ili mleko, već dodavanje kašike pavlake. „Ne šalim se kada kažem da je ovo najbolji pire krompir koji sam ikada jela. Neverovatno je bogat i kremast, a pavlaka mu daje opor ukus“, rekla je Donofri. Pavlaka je bogata mastima i mlečnom kiselinom, što pojačava ukus krompira i sprečava da bude bljutav, što ga čini zadovoljavajućim prilogom.

Takođe sadrži vlagu, koja pire krompiru daje mnogo svilenkastiju teksturu, čineći ga glatkim i mekim, a da pritom ne bude vodenast. Korišćenje samo malo pavlake će takođe pomoći da se uravnoteži bogatstvo putera i mleka, tako da dobijete zaista savršeno kremast pire krompir bez dodatnog napora.

Kako se dodaje pavlaka?

Izgnječite krompir dok ne postane glatko, zatim dodajte pavlaku i lopaticom je umešajte u smesu. Možete posuti vlašcem ako želite, a vaš prilog bi trebalo da bude kremast i punog ukusa.

Majonez u pireu – zašto ne probati?

Još jedan neuobičajen sastojak koji mnogi profesionalni, ali i kuvari amateri dodaju u krompir pire je – majonez. Da, vas omiljeni prilog u sendviču i na krompirićima daje punoću ukusa i svilenkastu strukturu pireu, a ukus je, kako kažu oni koji su propali, savršen.

Za razliku od mleka, majonez se ne razvodnjava, već obavija krompir i čini ga punijim.

Kako se koristi majonez u pireu

Skuvajte krompir do mekoće. Umesto mleka i maslaca, dodajte 2–3 kašike majoneza. Dobro izgnječite i sjedinite.

Rezultat? Pire koji se topi u ustima, bez osećaja težine.

Bonus savet

Ako želite dodatnu aromu, dodajte malo belog luka u prahu ili sitno seckanog peršuna. Vaš pire će dobiti gastro karakter koji će iznenaditi goste.

Ako tražite način da napravite savršeno kremast pire krompir bez maslaca i mleka, kisela pavlaka i majonez su sastojci koji menjaju igru. Probajte što pre i videćete razliku – jednostavno, brzo i efektno.

