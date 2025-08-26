Zaboravite na zapršku: Jedna jeftina namirnica najbolji je izbor za zgušnjavanje jela i zdravija je alternativa

Čorbe i variva jedemo cele godine, a u proleće i leto pravimo malo „lakše“. Međutim, ne volimo baš da budu jednostavne, pa volimo dodamo malo gustine i „težine“. Iako se to tradicionalno radi uz pomoć brašna, zdravija alternativa je upotreba povrća.

Sočivo – jedna od najstarijih i najhranljivijih biljnih namirnica koju koristimo u kuhinji. Ova mala, okrugla mahunarka dostupna je u raznim bojama – od zelene, crvene do braon i crne – i poznata je po svom bogatstvu proteinima, vlaknima, vitaminima i mineralima. Osim što je izvor visokokvalitetnih hranljivih materija, sočivo se često koristi i kao prirodni zgušnjivač u čorbama, supama i sosovima.

Kako to možemo iskoristiti

Sočivo se izuzetno lako priprema i može se koristiti u raznim jelima. Ako želite da zgusnete gulaš ili supu, sočivo je savršen izbor. Crveno sočivo se najčešće koristi jer se brzo kuva i lako se raspada, stvarajući savršenu gustu, kremastu teksturu. Obično ga dodajemo u neke druge čorbe od povrća, poput one sa boranijom – nakon dodavanja pola šolje sočiva, čorbi uopšte nije potrebno dodatno zgušnjavanje.

Jedna od popularnih metoda primene je kuvanje sočiva sa povrćem i začinima. Kada se kuva, sočivo se raspada i stvara debljinu u posudi, bez potrebe za dodatnim zgušnjivačima kao što su brašno ili kukuruzni skrob. Takođe, sočivo se može koristiti u pripremi supa kao što su tradicionalne supe od sočiva, gde se kuvanjem u tečnosti dodaje bogatstvo ukusa.

Prednosti sočiva

Visoka nutritivna vrednost – sočivo je bogato biljnim proteinima i vlaknima, što ga čini odličnim izvorom hrane za vegetarijance i vegane.

Brza priprema – za razliku od drugih mahunarki, sočivo ne zahteva dugo namakanje, što ga čini idealnim za brza jela.

Zbog velike količine vlakana i malog sadržaja masti, sočivo doprinosi zdravlju srca, smanjuje holesterol i poboljšava varenje.

Osim što se koristi u supama i čorbama, sočivo je odlično u salatama, kao zamena za meso u pljeskavicama ili čak kao fil za veganske pite.

