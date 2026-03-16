Zaboravite na zapršku od brašna: Postoji mnogo zdraviji način da zgusnete čorbu, a ukus je neuporediv

Postoji mnogo bolji način da zgusnete čorbu od klasičnog prženja ulja. Ova zaprška bez brašna pravi se od povrća i ne pada teško na stomak.

Tradicionalna zaprška na ulju polako odlazi u zaborav jer je zaprška bez brašna mnogo zdravije rešenje koje čorbi daje neuporediv ukus. Umesto teške pržene smese koja opterećuje stomak, dovoljno je da iskoristite samo povrće koje već kuvate. Dobijate gustu, kremastu teksturu bez ijedne grudvice i bez nepotrebnih kalorija.

Već od prve sledeće čorbe videćete razliku – jelo je lakše, miriše na prave začine, a ne na zagorelo ulje.

Sve što vam treba je par minuta i obična viljuška ili blender. Ishod je savršeno gusto jelo koje ne pada teško na želudac, a ukućani će biti oduševljeni jer ukus povrća konačno dolazi do punog izražaja.

Kako se pravi najbolja zaprška bez brašna?

Princip je jednostavan i ne traži nikakvu posebnu veštinu.

Kada kuvate čorbu, ubacite jedan krompir više ili malo više korena celera i šargarepe. Pred kraj kuvanja, izvadite dve-tri kutlače tog barenog povrća, ispasirajte ga u posebnoj činiji i vratite nazad u lonac. Ta gusta pasta koju ste napravili je vaša prirodna zaprška bez brašna.

Ovim potezom dobijate teksturu koju brašno nikada ne može da postigne.

Klasična zaprška često napravi onaj lepljiv osećaj u ustima, dok ispasirano povrće daje baršunastu gustinu koja se topi. Čorba ostaje bistra u smislu arome, jer ne maskirate namirnice prženim dodacima. Čak i ako se jelo podgreva sutradan, ono neće postati gusto kao beton, već će zadržati svoju idealnu meru.

Gustina iz mahunarki i prirodnih dodataka

Ako kuvate jela poput pasulja, graška ili sočiva, rešenje vam je bukvalno pred nosom.

Umesto brašna, isprobajte ove trikove:

Pasiranje samog zrna

Dovoljno je da izvadite malu količinu skuvanog zrna mahunarke, ispasirate ga i vratite u šerpu. Mahunarke su pune prirodnog skroba koji je najbolji zgušnjivač, pa će jelo biti savršeno gusto nakon samo dva-tri minuta vrenja.

Boja bez prženja

Mnogi misle da bez pržene zaprške jelo nema onu prepoznatljivu boju. Varate se – boju daje kvalitetna paprika koju dodate direktno u lonac, dok gustinu daje isključivo sam plod.

Ovsene pahuljice kao tajni saveznik

Možda zvuči čudno, ali dve kašike pahuljica ubačenih na pola kuvanja potpuno će nestati do kraja procesa. One su idealna zamena jer zgusnu čorbu bolje od bilo čega, a ne kvare ukus mesa niti povrća.

Spas za vodnjikava jela

Ovo je najbrži način da popravite jelo koje je ispalo retko, a da ne morate da prljate tiganj i koristite ulje u zadnji čas.

Zašto je zaprška bez brašna neuporedivo bolja za zdravlje

Glavni problem klasičnog načina kuvanja nije samo brašno, već proces prženja koji stvara težinu. Ovakva metoda čuva vaše varenje i ne izaziva gorušicu. Jelo ostaje niskokalorično, a vi unosite više vlakana iz pasiranog povrća. To je idealno za sve koji paze na liniju, ali i za decu kojoj ne treba davati tešku i masnu hranu.

Takođe, ukus je mnogo prirodniji. Brašno često „uguši“ miris peršuna ili lovorovog lista. Kada izbacite taj višak, primetićete kako začini mnogo jače dolaze do izražaja. Vaša kuhinja će mirisati na pravu domaću hranu, a ne na zagorelu mast.

Čim jednom probate čorbu zgušnjenu na ovaj način, više se nećete vratiti na tiganj.

Mali saveti za savršen rezultat

Kada pasirate povrće, trudite se da to bude krompir ili šargarepa, jer oni daju najlepšu boju.

Ako želite da vam čorba bude još kremastija, možete dodati i kašiku grčkog jogurta na samom kraju, ali sama metoda sa povrćem biće sasvim dovoljna. Bitno je samo da jelo baci još jedan „ključ“ nakon što vratite ispasiranu smesu, kako bi se sve sjedinilo u savršenu celinu.

Isprobajte ovaj trik već danas. Bilo da kuvate običnu krompir čorbu, pileći paprikaš ili posni pasulj, videćete drastičnu razliku.

Vaša trpeza će biti zdravija, a vaši ukućani će tražiti tanjir više jer je ovakva hrana neuporedivo lakša i ukusnija.

