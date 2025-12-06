Zaboravite nož i rende: Ovako se kupus salata seče za 2 minuta i uvek ispadne tanka i savršena

Nećete verovati da niste znali ovo! Kupus salata je gotova za 2 minuta, ispadne tanka k’o papir i najsočnija!

Ako želite da vaša kupus salata uvek bude savršena, uzmite ljuštilicu. Ovo je najbrži i najefikasniji način sečenja koji su vam profesionalci krili.

Kupus u svežem stanju „ide“ uz sve – i uz različite vrste mesa, i uz brojna variva, sa dresingom ili bez, ali priprema često zna da odnese mnogo vremena. Kupus ne sme da bude iseckan previše sitno, pošto može da se pretvori u kašu, ali ni previše krupno jer onda ne može da „pokupi“ začine i postane nezgodan za jelo. Trik za savršeno iseckanu kupus salatu leži u izboru pravog alata!

Da biste iseckali kupus za kupus salatu koja će biti savršena za vaša nepca, potrebno je da primenite jednostavnu tehniku i da batalite klasično rende ili velike noževe za rezanje. „Pozovite u pomoć“ ljuštilicu za čišćenje povrća!

Glavicu kupusa isecite na polovine, a potom i na četvrtine. Spustite četvrtinu glavice kupusa na dasku, uzmite ljuštilicu za povrće i povlačite gore-dole po unutrašnjosti kupusa.

Salata će biti podjednako isečena, kupus će biti tanak (skoro proziran!), a samim tim će i dobro „prihvatiti“ sve začine ili već gotov dresing. Pored toga, posao će biti brzo obavljen, a domaćica neće morati da uloži mnogo snage da bi spremila salatu.

Tajni dodatak za sočnost

Da bi kupus salata bila što ukusnija i sočnija, obavezno uz so dodajte i malo šećera. Standardno dodajte ulje i sirće, ali i barem 100 mililitara vode. Dobro izmešajte salatu i ostavite da odstoji petnaestak minuta pre nego što ćete je poslužiti uz glavno jelo.

Zahvaljujući vodi kupus će dodatno omekšati, a šećer će „podići“ slani ukus, pa će salata biti neodoljiva.

Kako vi seckate kupus za salatu i imate li neki trik koji primenjujete da biste što uspešnije i brže obavili taj posao? Podelite sa nama kroz komentare.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com