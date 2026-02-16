Tzv "lažne kifle" ukusnije i bolje od svih koji ste do sada probali - a prave se lako.

Zaboravite pekaru jednom zauvek: Ove domaće „lažne“ kifle su mekše i ukusnije od svih koje ste ikad probali

Mekane „lažne kifle“ koje se tope u ustima.

Ove domaće kifle poznate su kao “lažne kifle” jer su meke i sočne kao one iz pekare, ali se prave jednostavnije nego što misliš. Ideja nije samo da dobijete obično testo – cilj je da dobijete pecivo koje ima laganu, vazdušastu unutrašnjost i lepo porumeni spolja, a pritom možete dodati fil po ukusu. One su savršene za doručak, užinu ili uz šolju čaja ili kafe, i idealne su kada domaćem hlebu želite dati novi život.

Ove kifle se prave od klasičnih sastojaka koji se nalaze u svakoj kuhinji, a postupak je jednostavan čak i za početnike. Možete ih puniti slanim ili slatkim nadevima, ili ih ostaviti jednostavne — i uvek ispadaju mekane i mirisne.

@sladje_od_sladje „Lažne“ kifle na moj način su još jedan provereni recept za kiselo testo koji ja često pravim mojima. Ne mogu vam rečima opisati koliko je ukusno, a sa druge strane i lagano za pripremu…jedino da odvojite malo vremena i napravite ih, pa nam prenesete vaše mišljenje. Ja ih najčešće pravim vikendom kada smo svi na okupu za porodični doručak, ali su podjednako savršen izbor i umesto hleba za ručak ili večeru. Kvas: 200 ml toplog mleka 1/2 svežeg kvasca kašika šećera kašika brašna U manju posudicu ( ja uvek koristim teglicu ) umešati toplo mleko, razmrvljen kvasac, kašiku šećera i kašiku brašna. Čekati da kvas počne da “radi”. Podigli kvas preručiti u veću posudu ( u kojoj ćete mesiti testo ) i dodati: 2 belanca 180 ml ulja 300 ml toplog mleka 700-750 gr brašna (brašno dodati iz tri puta ) Umesiti testo, pa ostaviti da odstoji 30 minuta. Kada se smesa udvostruči, podeliti testo na tri jednaka dela. Svaku lopticu razviti u kvadrat ( moj je bio 35x35cm ), premazati namazom i uviti u rolat. Seći kao što je prikazano u videu. Ostaviti da odstoji prekriveno testo još 20 minuta. Testo premazati umućenim žumancem sa malo mleka. Peći na 190 stepeni 30-35 minuta Premaz : 2 žumanca 250 gr margarina kašičica soli #testo #dough #food #lako #brzo #homemade #pogaca #sladjeodsladje🍰 #ideas #foodporn ♬ original sound – sladje_od_sladje

Sastojci:

500 ml toplog mleka

1/2 svežeg kvasca

1 kašika šećera

1 kašika brašna

2 belanca

180 ml ulja

700–750 g brašna

2 žumanca

250 g margarina

1 kašičica soli

Susam za posipanje

Namaz po želji (npr. sir, kombinacija sira i jaja ili slatka verzija)

Priprema:

U manjoj posudi pomešaj toplo mleko, razmrvi kvasac, dodaj kašiku šećera i kašiku brašna i sačekaj da kvasac počne da „radi“.

Kada se kvasac aktivira, prebaci ga u veću posudu za mešenje. Dodaj dva belanca, ulje i još 300 ml toplog mleka. Postepeno dodavajj brašno (700–750 g) i so, i umesi glatko testo.

Ostavie testo da odstoji oko 30 minuta dok se ne udvostruči.

Podeli testo na tri jednaka dela. Svaki deo razvij u kvadrat, premaži izabranim namazom i urolaj.

Seči rolat na trougliće ili komade, ostavi da odstoje još 20 minuta.

Premaži kifle umućenim žumancem sa malo mleka i pospi susamom po želji.

Peci ih u rerni na 190 °C oko 30–35 minuta dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Ove kifle su idealne kada želiš domaće pecivo koje je mekano i mirisno kao iz pekare, ali spremno bez komplikovanih koraka. Možeš ih puniti slanim ili slatkim nadevima i prilagoditi svom ukusu — odličan su izbor za svaki obrok ili užinu.

Prijatno!

(TikTok/@sladje_od_sladje)

