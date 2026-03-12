Profesionalni kuvari otkrivaju trik za sočne faširane šnicle - umesto prezli dodaje se jedan sastojak koji meso čini ukusnijim i hrskavijim.

Zaboravite prezle – jedan sastojak čini faširane šnicle neverovatno sočnim i ukusnijim nego ikada.

Faširane šnicle su jedno od onih jela koje se često priprema u mnogim domaćinstvima. Jednostavne su za pripremu, zasitne i podjednako ukusne bilo da se služe uz pire krompir, salatu ili povrće. Ipak, mnogi ne znaju da postoji mali trik koji može značajno promeniti njihov ukus i teksturu.

Upravo zbog toga profesionalni kuvari često koriste drugačiji sastojak kako bi dobili posebno sočne faširane šnicle.

U klasičnim receptima za faširane šnicle u mleveno meso se obično dodaju jaja, začini i prezle. Prezle imaju zadatak da povežu smesu i daju joj odgovarajuću strukturu. Međutim, iskusni kuvari tvrde da postoji mnogo bolja alternativa koja može učiniti da meso bude mekše, bogatijeg ukusa i znatno sočnije.

Tajna je u dodavanju sitno seckanih oraha.

Ovaj sastojak na prvi pogled može delovati neobično, ali upravo on daje poseban šmek jelu. Kada se orašasti plodovi umešaju u smesu od mlevenog mesa, oni doprinose da se prilikom pečenja ili prženja zadrži više prirodnog soka. Na taj način nastaju sočne faširane šnicle koje su iznutra mekane, a spolja prijatno hrskave.

Osim oraha, mogu se koristiti i drugi orašasti plodovi poput badema, kikirikija ili lešnika. Svaki od njih daje malo drugačiju aromu, ali rezultat je gotovo uvek isti – šnicle dobijaju puniji ukus i zanimljivu teksturu. Upravo zbog toga mnogi kuvari preporučuju ovaj trik svima koji žele da unaprede klasični recept i pripreme posebno sočne faširane šnicle.

Još jedna prednost ovog načina pripreme jeste to što se prilikom pečenja formira lagana hrskava korica. Ona pomaže da se prirodni sokovi zadrže unutar mesa, pa šnicle ostaju mekane i ukusne čak i nakon pečenja. Upravo zbog toga mnogi koji jednom isprobaju ovu varijantu više se ne vraćaju na tradicionalnu pripremu sa prezlama.

Ako želite da vaše jelo bude drugačije i zanimljivije, dovoljno je da u smesu dodate malo sitno seckanih oraha ili drugog orašastog voća.

Ovaj jednostavan trik može učiniti da sočne faširane šnicle postanu jedno od omiljenih jela u vašem domu.

