Zaboravite prezle, profesionalci ovako prave smesu za pohovanje: Caka za meso koja menja sve

Da li ste spremni da unesete malu revoluciju u svoju kuhinju i zauvek promenite način na koji pohujete jela?

Tajna savršene pohovane korice nije u skupim aparatima, već u jednostavnoj zameni: koristite mlevene orahe. Umesto da posežete za kesom prezli koja često upije previše ulja i ostavi meso suvim, ovaj orašasti plod donosi neverovatnu promenu u teksturi i ukusu.

Mnogi vrhunski kuvari koriste ovu tehniku pohovanja kako bi dobili bogatiju aromu i vizuelno privlačnije jelo, a sada to možete i vi. Kada meso uvaljate u ovaj sastojak, ne dobijate samo zaštitni omotač, već aromatičnu koricu koja čuva dragocene sokove unutra.

Zašto baš mlevene orahe za pohovanje?

Zaboravite na bezukusne obroke koji liče jedan na drugi. Orasi sadrže prirodna ulja koja tokom pohovanja reaguju sa toplotom potpuno drugačije od suvog hleba. Rezultat je pohovana, hrskava korica koja miriše na jesen, toplinu i luksuz.

Kada koristite mlevene orahe za pohovanje, dešava se prava magija karamelizacije. Za razliku od prezli koje mogu postati gnjecave ako meso odstoji, orasi zadržavaju svoju strukturu i daju onaj prijatni „krckavi“ osećaj pod zubima. Osim toga, ovo je fantastična opcija ako želite da smanjite unos glutena ili jednostavnih ugljenih hidrata, a da pritom ne žrtvujete uživanje u hrani.

Evo šta tačno dobijate ovom jednostavnom zamenom tokom pohovanja:

Intenzivniju, orašastu aromu koja se savršeno slaže sa piletinom i svinjetinom.

Zlatno-smeđu boju koja izgleda kao da je jelo izašlo iz restorana.

Sočnije meso jer mlevene orahe stvaraju bolju barijeru protiv isušivanja.

Kako pravilno pripremiti smesu?

Nije dovoljno samo samleti orahe i baciti ih u tiganj. Da bi mlevene orahe iskoristili na najbolji mogući način, pomešajte ih sa malo narendanog parmezana i suvih začina po želji. Ova kombinacija stvara pravu bombu koja će oduševiti vaša čula.

Sam postupak je sličan klasičnom pohovanju, ali zahteva malo više pažnje. Meso prvo lagano uvaljajte u brašno, zatim u umućena jaja, i na kraju ga bogato pritisnite u pripremljene mlevene orahe. Budite nežni, ali temeljni, kako bi se smesa lepo zalepila za površinu mesa.

Važan savet za prženje: Imajte na umu da orasi brže gore od hleba zbog visokog sadržaja ulja. Zato obavezno smanjite temperaturu ringle. Pecite meso na umerenoj vatri i gledajte kako postepeno poprima savršenu boju, a da ne zagori. Strpljenje se ovde višestruko isplati.

Kada sledeći put budete planirali pohovanu bečku šniclu ili pohovanu piletinu za nedeljni ručak, setite se ovog saveta. Vaši gosti će sigurno primetiti razliku već pri prvom zalogaju i tražiti recept, a vi ćete znati da su upravo mlevene orahe tajni sastojak vašeg kulinarskog uspeha.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com