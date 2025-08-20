Zaboravite so: Ovaj dodatak paradajzu menja sve – svi ga hvale, a niko ne deli recept

Zaboravite klasične začine – ovaj dodatak paradajzu menja ukus iz korena. Saznajte šta je u pitanju i zašto ga svi hvale, a kriju recept.

Paradajz i so – klasika koju svi znamo. Ali šta ako postoji dodatak koji daje isti efekat, a zdraviji je, domaći i ima onu nostalgičnu notu iz detinjstva? Upoznajte mleveni celerov list – začin koji menja pravila igre.

Začin koji miriše na domaćinstvo

Celerov list, kada se osuši i samelje, dobija aromu koja podseća na so, ali sa biljnim, svežim tonom. Dodajte ga na svež paradajz i dobićete ukus koji podseća na domaću supu, na letnje ručkove kod bake, na ono „nešto“ što fali kad paradajz deluje prazno.

Zdravija alternativa soli

Za razliku od soli, celerov list ne zadržava vodu, ne podiže pritisak i ne opterećuje bubrege. Bogat je antioksidansima, vitaminima A i C, a uz to pojačava prirodnu aromu paradajza bez da je preglasi.

Kako ga koristiti?

Jednostavno: paradajz isecite na kolutove, pospite mlevenim celerovim listom, dodajte malo maslinovog ulja i po želji par kapi sirćeta. Možete dodati i malo belog luka u prahu za dodatnu dubinu. Rezultat? Salata koja miriše na leto, zdravlje i domaćinstvo.

Lični pečat – zašto ga uvek biram

Otkad sam otkrio ovaj trik, so mi više ne nedostaje. Paradajz dobije puninu, ali ostane lagan. Moj favorit je kombinacija sa mladim sirom – kao da ste na vikendici, pod vinovom lozom, dok se čuje cvrčak.

Gde ga nabaviti?

Celerov list možete sami osušiti i samleti, ili ga kupiti u prodavnicama zdrave hrane. Ako imate baštu – još bolje. Osušeni listovi se čuvaju mesecima, a aroma ostaje postojana.

