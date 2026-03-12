Starinsko jelo na kašiku koje mnogi smatraju ukusnijim od gulaša. Sprema se jednostavno, meso je mekano a puni ukus safta prosto oduševljava.

Zaboravljeno starinsko jelo bolje i od gulaša – sprema se lako, a meso je toliko mekano da se topi u ustima.

U domaćoj kuhinji definitivno postoje recepti koji nikada ne izlaze iz mode.

Takva su upravo starinska jela koja su se generacijama prenosila sa kolena na koleno. Iako danas postoji mnogo modernih recepata, mnogi se rado vraćaju jednostavnim jelima koja ih uvek podsećaju na ručak kod bake.

Jedno takvo starinsko jelo mnogi čak smatraju ukusnijim od klasičnog gulaša.

Ovaj recept je idealan za sve koji vole bogata jela na kašiku, ali nemaju mnogo vremena za komplikovanu pripremu. Upravo zbog toga ovo starinsko jelo često se priprema za porodični ručak, jer je ukusno i veoma jednostavno. Njegova posebnost je u aromatičnom saftu koji nastaje tokom laganog krčkanja mesa i povrća.

Za razliku od nekih složenijih jela, ovde se koriste sasvim obični sastojci koje većina ljudi već ima u kuhinji. Spoj mesa, krompira, šargarepe i pečuraka daje bogat ukus, dok začini poput lovorovog lista i paprike dodatno pojačavaju aromu. Kada se sve zajedno lagano kuva, dobija se gust i mirisan saft u kojem je meso toliko mekano da se bukvalno raspada pod viljuškom. Upravo zbog toga mnogi tvrde da je ovo starinsko jelo još ukusnije od gulaša.

Još jedna prednost ovog recepta je što ne zahteva posebne kulinarske veštine. Dovoljno je da se sastojci pripreme i stave da se lagano krčkaju dok se ukusi ne sjedine. Posle toga dobijate pravi domaći ručak koji će zamirisati celu kuću.

Ako tražite ideju za zasitan i topao obrok koji će svi voleti, ovo starinsko jelo može biti pravi izbor. Uz komad svežeg hleba i salatu dobićete savršen ručak koji podseća na tradicionalnu domaću kuhinju.

Sastojci:

2 glavice crnog luka

2 šargarepe

400 g šampinjona

500 g mesa (junetina, svinjetina ili piletina)

5 krompira

3 kašike ulja

so i biber po ukusu

lovorov list

aleva paprika

malo peršuna i bosiljka

Priprema:

Na zagrejanom ulju najpre propržite sitno seckan crni luk. Zatim dodajte pečurke i šargarepu isečenu na kolutove i kratko dinstajte. Nakon toga ubacite meso isečeno na kocke i začine, pa sve dobro promešajte.

Dodajte krompir isečen na komade i nalijte vodom toliko da prekrije sastojke. Ostavite da se jelo lagano krčka oko sat vremena dok meso ne omekša. Na kraju možete napraviti blagu zapršku od brašna i aleve paprike, pa kuvati još desetak minuta da se saft zgusne.

Poslužite toplo uz hleb ili salatu i uživajte u ukusu pravog domaćeg jela.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept u komentarima!

