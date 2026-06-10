Začinjavanje mlevenog mesa pravi ili kvari ručak, a Gordon Remzi tačno zna u kojoj sekundi morate posuti so

Začinjavanje mlevenog mesa u pogrešnom trenutku pretvara sočnu govedinu u suvu gumu. Saznajte kada Remzi posipa so.

Začinjavanje mlevenog mesa ne podnosi žurbu, ali ni odlaganje. Gordon Remzi, kuvar sa osam Mišlenovih zvezdica i jezikom oštrim kao njegovi noževi, tvrdi da postoji tačan trenutak za so. Ne sat ranije, ne kada je meso već gotovo, već neposredno pre nego što ga spustite na vatru. Greška u oba smera košta vas sočnosti i ukusa.

Zašto trenutak soljenja menja sve

So ne začinjava samo meso, ona ga menja iznutra. Čim dodirne površinu, počinje da izvlači vlagu i razlaže proteine. Kod odreska u komadu to ide sporo. Kod mlevene govedine, koja ima ogromnu površinu, sve teče mnogo brže.

Ako posolite meso i ostavite ga da odstoji, ti razloženi proteini počnu da se povezuju. Tekstura postaje gusta i elastična, gotovo kao kobasica. Mleveno meso reaguje na so znatno brže od celog komada, pa svaki minut čekanja ostavlja trag.

Šta se dešava ako posolite meso prerano

Soljenje mlevene govedine sat vremena pre pripreme je klasična greška. Meso i samo gubi vlagu dok se peče, a ako ga unapred posolite, taj proces ubrzavate.

Pogledajte posudu sa posoljenim mesom koje je odstajalo. Na dnu se skuplja tečnost. To je upravo ona vlaga koja je trebalo da održi govedinu sočnom. Bez nje, dobijate suvo meso bez okusa, koliko god skupo bilo.

Druga opcija: so tek na vatri

Postoji i pristup koji mnogi profesionalci vole, naročito kod masnijih mešavina. Prvo zapečete meso, ocedite višak masnoće, pa tek onda dodate so i začine dok je govedina još malo sirova.

Logika je jednostavna. Ako začinite pre ceđenja, deo soli i bibera ode zajedno sa masnoćom u sudoperu. Obilna količina soli i bibera izvlači prirodnu aromu govedine i pomaže stvaranju karamelizovane korice. Ta korica je zlato za sosove, jer talog sa dna tave nosi koncentrisan ukus.

Kako da ne pogrešite u drugom smeru

Momenat je izuzetno bitan za začinjavanje mlevenog mesa. Ni čekanje do samog kraja nije rešenje. So traži malo vremena i toplote da prodre u meso i istakne ukus. Ako je dodate kada je govedina već pečena, ostaje samo na površini.

Rezultat poznajete iz iskustva. Meso je spolja slano, a unutra, tamo gde se krije pravi ukus, potpuno bljutavo. Pravo vreme za soljenje je neposredno pre vatre, taman da so stigne da odradi svoje. Tada površina mesa lagano presuši, što direktno utiče na bogatu, hrskavu koricu.

Razlika između prosečnog i odličnog ćevapa, pljeskavice ili boloneze često nije u receptu. Krije se u tom jednom trenutku kada posegnete za soljenkom. Kada vi solite mleveno meso, pre ili tokom pečenja?

Da li se mleveno meso soli pre ili posle pečenja?

Neposredno pre stavljanja na vatru ili tokom pečenja kod masnijih mešavina. Soljenje sat vremena ranije izvlači vlagu i isušuje meso.

Zašto mleveno meso pusti vodu kada se posoli ranije?

So razlaže proteine i izvlači vlagu na površinu. Što duže meso stoji posoljeno, više tečnosti gubi i postaje suvlje.

Koliko soli ide na pljeskavicu od mlevenog mesa?

Oko jedne kašičice soli na pola kilograma mesa, uz biber po ukusu, dodato tik pred pečenje.

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