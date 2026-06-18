Najbolja zamena za jaja: Ove 3 jeftine namirnice svako ima, a jela postaju prste da poližeš!

Zamena za jaja stoji vam u špajzu, a niste znali. Tri jeftine namirnice spasavaju kolač i testo, probajte već u sledećoj šerpi.

Jedno jaje u kolaču radi tri stvari odjednom, a kad ga nemate, cela tepsija visi o koncu. Dobra zamena za jaja ne mora da se kupuje – verovatno vam već stoji na polici u špajzu.

Banana, pire od jabuka ili samo kašika brašna i vode menjaju jaja i štede novac. Uz jedan mali trik sa sirćetom, o kom čitate u nastavku, testo će porasti kao da ste koristili najbolja domaća jaja.

Zašto jaje u testu uopšte ima toliki značaj

Jaje spaja sastojke, zadržava vazduh i daje vlagu. Kad ga izbacite olako, dobijete suvu i mrvičastu masu koja se raspada čim je sečete. Zato svaka zamena mora da pokrije bar jednu od te tri uloge. Za sarmu i pljeskavice tražite vezivo, za biskvit tražite vlagu i rast.

Banana ili kašika džema: Slatka zamena za jaja u kolačima

Pola zgnječene banane menja jedno jaje u svakom voćnom kolaču ili mafinu. Daje vlagu i blagu slatkoću, pa slobodno smanjite šećer za kašiku. Mana je miris, jer banana ostaje prepoznatljiva. Ako ne želite taj ukus, uzmite jednu kašiku običnog džema (najbolje od kajsija). Džem je neutralan, savršeno povezuje smesu, a kolač će zbog njega biti još sočniji i neće se mrviti.

Brašno i voda: Domaće vezivo za testo umesto jaja

Najjeftinija namirnica umesto jaja stoji vam pored šporeta. Kašiku glatkog brašna razmutite sa dve kašike vode dok ne dobijete gustu kašicu. To vezivo drži pljeskavice, ćufte i faširane šnicle na okupu da se ne raspadnu u tiganju. Za sarmu radi isto, samo umešajte kašiku u nadev pre nego što punite kupus.

Čime zameniti jaja kad treba da testo naraste

Voda i pire daju vlagu, ali ne dižu biskvit. Tu ulazi stari trik domaćica. Kašičica sode bikarbone i kašika sirćeta naprave penu koja podigne testo umesto jajeta. Sasvim druga priča od ravnog, zbijenog kolača. Dodajte ih poslednje, ubacite smesu u rernu odmah dok mehurići rade, i biskvit naraste mekan i vazdušast.

Koja je najbolja zamena za jaja u domaćoj kuhinji

Za slatka jela banana i kašika džema su prvi izbor. Za slano i vezivanje mlevenog mesa pobeđuje kašica od brašna i vode. Za rast biskvita ide soda sa sirćetom. Najveća greška je kada pomešate uloge – niko neće staviti bananu u sarmu ili brašno u fini patišpanj.

Koliko brašna zamenjuje jedno jaje?

Kašika glatkog brašna razmućena sa dve kašike vode menja jedno jaje kao vezivo u ćuftama, pljeskavicama i nadevu za sarmu.

Da li banana menja jaje u svakom kolaču?

Ne, banana ostavlja miris, pa odgovara voćnim i čokoladnim kolačima, a u finim biskvitima radije uzmite neutralno jabučno pire.

Šta daje rast kolaču bez jaja?

Kašičica sode bikarbone sa kašikom sirćeta pravi penu koja diže testo, pa kolač naraste mekan iako u njemu nema jajeta.

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