Ne treba vam zaprška od brašna i masti: Ova namirnica čini čuda za svako jelo na kašiku, a čuva srce

Zamena za zapršku koja će preporoditi vaše zdravlje i kuhinju

Bake su nas učile da bez brašna i masti nema pravog ručka, ali to danas loše utiče na naše srce i pritisak.

Sigurno vam je poznat onaj osećaj težine zbog kog nakon jela odmah tražite kauč umesto da uživate u danu.

Klasična zaprška podiže loš holesterol i stvara nadutost, ali rešenje je u jednoj prirodnoj namirnici.

Ova zamena za zapršku daje savršenu gustinu, a istovremeno čuva vaše arterije i pojačava ukus svakog jela na kašiku.

Zbog čega tradicionalna zaprška više nije opcija?

Klasično zapržavanje podrazumeva prženje belog brašna na vreloj masnoći, što stvara teško svarljiva jedinjenja i „prazne“ kalorije.

Danas, kada su insulinska rezistencija i spor metabolizam sve češći, zamena za zapršku postaje nužnost za svakoga ko brine o zdravlju.

Cilj je dobiti prepoznatljivu, kremastu teksturu, ali na način koji hrani organizam, a ne opterećuje ga.

Snaga pasiranog povrća direktno iz lonca

Najbolja i najzdravija zamena za zapršku zapravo se već nalazi u loncu, samo je treba pametno iskoristiti.

Sve što treba da uradite jeste da odvojite parče kuvanog krompira, šargarepe ili celera iz jela pre samog kraja kuvanja.

Ispasirajte ovo povrće običnom viljuškom ili štapnim mikserom i tu gustu kašu jednostavno vratite nazad u šerpu.

Skrob iz povrća će se prirodno povezati sa tečnošću, dajući jelu punoću i bogat ukus koji je kvalitetniji od bilo kog prženog brašna.

Crveno sočivo kao nevidljivi saveznik domaćica

Ako tražite rešenje koje ne zahteva ni minut dodatnog rada, crveno sočivo je najbolji izbor za svaku modernu kuhinju.

Dovoljno je da na početku kuvanja ubacite samo jednu šaku ovog sitnog zrna u čorbu ili varivo.

Sočivo će se tokom termičke obrade potpuno raspasti i bukvalno „nestati“, ostavljajući za sobom savršeno gustu teksturu.

Osim što je vrhunska zamena za zapršku, crveno sočivo je prepuno gvožđa i biljnih vlakana koja su neophodna za dobro varenje.

Zobene pahulje za lagane i moderne čorbe

Možda zvuči neobično, ali mlevene zobene pahulje su fantastičan trik za laganije čorbe koje vole sve generacije.

Zob sadrži beta-glukan, vlakno koje je naučno dokazano kao saveznik u borbi protiv povišenog holesterola.

Samo jedna kašika sitnih pahuljica na litar tečnosti učiniće da jelo izgleda bogato i zasitno.

Ovo je idealan način da se zadrži tradicionalna gustina jela, jer se neutralan ukus zobi u gotovom obroku uopšte ne prepoznaje.

SAVET Ako pripremate pasulj, pred sam kraj kuvanja odvojite jednu kutlaču samog zrna. Izblendajte ga sa par kašika tečnosti u kojoj se kuvalo i vratite u šerpu. Dobićete najgušći pasulj koji ste ikada probali, bez grama dodatne masti.

Dugoročni benefiti za zdravlje vašeg srca

Male promene u načinu na koji držimo varjaču imaju najveći uticaj na našu dugoročnu vitalnost.

Izbacivanjem masti koja se pregreva, direktno smanjujete upalne procese u svom organizmu.

Korišćenje prirodnih zgušnjivača omogućava vam da uživate u omiljenim jelima bez griže savesti i onog neprijatnog pritiska u grudima.

Vaše srce će vam biti zahvalno, a vi ćete imati više energije za sve one lepe stvari koje vas čekaju nakon ručka.

Često postavljana pitanja

1. Da li će ukus jela biti drugačiji bez zaprške?

Ukus će zapravo biti intenzivniji i prirodniji jer ga brašno više ne „guši“, a jelo će biti mnogo lakše za varenje.

2. Može li se koristiti gustin umesto brašna?

Gustin je svakako bolja opcija od prženog brašna, ali je pasirano povrće i dalje najzdraviji izbor koji možete napraviti.

