Svi ga stavljaju u zamrzivač misleći da mu produžavaju rok: Ova namirnica tako postaje čisti otrov

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Mislite da zamrzavanje namirnica produžava rok trajanja crnom luku? Otkrijte zašto ga time uništavate i kako da ga sačuvate mesecima!

Mnogi misle da je zamrzavanje namirnica najbolji način da se spreči bacanje hrane kada je kupimo previše.

Međutim, kada je u pitanju crni luk, ovaj postupak može napraviti veliku štetu vašem zdravlju i kvalitetu obroka.

Saznajte zašto zamrzivač nije mesto za ovu namirnicu i gde joj je zapravo pravo mesto.

Zašto zamrzivač uništava crni luk?

Zamrzivač je mesto gde luk gubi svoj jedinstveni ukus i lekovita svojstva.

Zbog visokog sadržaja vode, struktura luka se pri smrzavanju potpuno menja, a nakon odmrzavanja on postaje mekan, ljigav i bezukusan.

Osim toga, luk ima neverovatnu moć da upija mirise iz okoline, pa će vam zamrzivač ubrzo mirisati na njega, a luk na sve ostalo što držite pored.

Gde najčešće grešimo pri čuvanju luka?

Najveća zabluda je da luk mora biti u frižideru ili zamrzivaču kako se ne bi pokvario.

Luk zahteva provetravanje i tamno okruženje da bi ostao čvrst i zdrav.

Držanje u plastičnim kesama ili zatvorenim frižiderima direktno izaziva truljenje i pojavu plesni koje možda nećete odmah primetiti.

SAVET Ako baš morate da ga zamrznete zbog manjka prostora, nikada ne stavljajte ceo luk. Iseckajte ga na sitne kockice, blago ga propržite na malo ulja dok ne postane staklast, pa ga ohlađenog spakujte u hermetički zatvorene kese. Tako pripremljen luk u zamrzivaču ostaje bezbedan i spreman za brzu pripremu čorbi i variva, bez gubitka kvaliteta.

Zašto je špajz bolji izbor od zamrzivača?

Luk najbolje „diše“ u papirnoj kesi ili mrežastoj korpi na suvom i hladnom mestu.

Špajz ili polica koja nije direktno izložena suncu su idealni za čuvanje namirnica poput luka.

Tako može ostati svež i upotrebljiv mesecima, zadržavajući sve svoje zdrave sastojke.

Kako prepoznati kad luk više nije za upotrebu?

Svaki luk koji je postao mekan na dodir ili ima tamne, vlažne mrlje na ljusci treba odmah odstraniti.

Te mrlje su znak da je proces truljenja već počeo i takav luk ne treba koristiti ni nakon termičke obrade.

Zapamtite da je zamrzavanje namirnica veština koju treba primenjivati pametno, jer pravilno skladištenje uvek čuva kvalitet više od bilo kakvog veštačkog hlađenja.

Može li luk da stoji pored krompira?

Ovo je greška koju prave i najiskusnije domaćice u kuhinji.

Crni luk ispušta gasove koji drastično ubrzavaju klijanje krompira, pa će vam obe namirnice propasti brže nego što očekujete.

Uvek ih držite u odvojenim korpama, na različitim krajevima police, jer je upravo zamrzavanje namirnica proces koji zahteva znanje, a ne samo bacanje hrane na niske temperature.

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