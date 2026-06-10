Zaboravili ste da izvadite piletinu iz zamrzivača? Ovaj viralni trik vam sprema ručak za deset minuta bez čekanja

Zamrznuta piletina bez odmrzavanja postaje sočan ručak za deset minuta. Probajte viralni trik koji svi dele ovog leta.

Zamrznuta piletina bez odmrzavanja zvuči kao kuhinjska katastrofa, ali zapravo je rešenje za sve nas koji večito zaboravimo da izvadimo meso iz zamrzivača. Kreatorka Marija sa naloga Food by Maria pokazala je trik koji je preskočio korak čekanja, i internet je poludeo. Njen snimak je postao viralni hit, pa ga je nedavno ponovo objavila i opet obradovala pratioce.

Tanko isecite zamrznuta pileća prsa i bacite ih u marinadu

Cela poenta je u tome da se zamrznuta pileća prsa najpre iseku na tanke komade, a tek onda potope u jaku marinadu. Dok meso upija beli luk, limun, začine i maslinovo ulje, ono se polako odmrzava samo od sebe. Rezultat je mekša i ukusnija piletina, a vi niste izgubili ni minut na čekanje.

Posle 15 do 30 minuta u marinadi, komadiće nanižete na ražnjiće. Pečete ih na roštilju, na tiganju za roštilj ili na običnom tiganju na šporetu. Šta god vam je pri ruci, posao je obavljen.

Da li je bezbedno peći zamrznuto meso?

Jeste, dok god je iseckano tanko i ispečeno do kraja. Tanki komadi se brzo zagreju do sredine, pa unutrašnja temperatura stigne do bezbedne granice. Debeli, celi komadi su priča za sebe, njih nikako nemojte peći zamrznute.

Preliv koji ceo recept diže na viši nivo

Ovde se ovaj recept odvaja od gomile sličnih. Dok ispečeni ražnjići odmaraju nekoliko minuta, vi spremate topli sos. Otopite puter, ubacite obilno svežeg belog luka, sečeni peršun i rendani parmezan. Taj vreli sos premažete preko vrućih ražnjića.

Kombinacija je kremasta, slana i mirisna u isto vreme. Beli luk i parmezan rade ono što suvo pečena piletina nikada ne može sama. Upravo taj preliv je razlog zašto ljudi snimak šalju jedni drugima.

Spremite sve unapred i zaboravite na stres

Najbolji deo? Sve ide unapred. Marinirana piletina mirno čeka u frižideru dok vama ne dođe vreme za obrok. Kada ogladnite, samo je bacite na vrelu ploču i za desetak minuta imate gotov ručak ili večeru.

Za sve nas koji jurimo brze recepte koji nisu bljutavi, jasno je zašto je ovaj trik osvojio mreže. Ako spadate u ljude koji stalno zaborave meso u zamrzivaču, zamrznuta piletina bez odmrzavanja vam ovog leta može spasiti mnogo obroka.

Koliko dugo treba marinirati zamrznutu piletinu?

Dovoljno je 15 do 30 minuta. Za to vreme tanki komadi se odmrznu i upiju arome, pa su spremni za roštilj ili tiganj.

Mogu li ovaj trik bez roštilja?

Možete. Isti postupak radi na tiganju za roštilj ili na običnom tiganju na šporetu, ukus ostaje skoro isti.

Da li sos sa parmezanom može unapred?

Bolje ga spremite svežeg, dok piletina odmara. Topao puter i parmezan najlepše premazuju vruće ražnjiće tik pred služenje.

A vi, koliko ste puta stajali pred otvorenim zamrzivačem i shvatili da je večera i dalje tvrda kao kamen? Ispričajte nam svoj najgori promašaj u komentarima.

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