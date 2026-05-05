Dodajte samo 1 sastojak u zapršku: Pasulj će biti neverovatno kremast, baš kao u starim kafanama

Zaprška za pasulj uz jedan tajni sastojak pravi neverovatnu razliku. Saznajte kako da dobijete savršenu gustinu bez grudvica i muke.

Savršena zaprška za pasulj više nije tajna rezervisana samo za šefove starih kafana koji decenijama kuvaju na isti način.

Tajna nije u brašnu niti u jačini vatre, već u jednom prostom sastojku koji verovatno već imate u kuhinji.

Zaboravite na vodenast pasulj koji se providi u tanjiru jer uz ovaj dodatak dobijate teksturu koja mami na još jedan tanjir.

Kako se pravi prava zaprška za pasulj

Da bi vaša zaprška bila punog ukusa, ključno je da na samom kraju prženja brašna i paprike dodate kašiku skroba (gustina).

Ovaj sitan detalj pravi ogromnu razliku. Skrob daje tu čuvenu „staklastu“ gustinu koju brašno samo po sebi nikada ne može da postigne.

Kombinacija masti, aleve paprike i gustina stvara emulziju koja se savršeno vezuje za zrna pasulja.

Zašto je gustin bolji od samog brašna

Kada koristite samo brašno, često se desi da pasulj postane težak za stomak ili da se naprave grudvice koje kvare ugođaj.

Gustin reaguje sa tečnošću tako što je zgušnjava bez promene osnovnog ukusa jela koji ste gradili satima.

Dovoljno je da ga razmutite u malo hladne vode pre nego što ga sjedinite sa vrelom mašću i paprikom.

SAVET: Ako želite da pasulj bude još bogatiji, pre zaprške izvadite jednu kutlaču samo kuvanog zrna, izgnječite ga viljuškom u kašu i vratite u lonac, pa tek onda sipajte zapršku.

Kako da zaprška za pasulj ne bude teška za stomak

Mnogi izbegavaju zapršku jer misle da je previše masna, ali tajna je u dužini prženja brašna na tihoj vatri.

Brašno mora samo blago da zamiriše na orašaste plodove, a nikako da zagori ili postane tamno braon.

Kada dodate alevu papriku, sklonite tiganj sa ringle odmah da ne bi postala gorka, što je najčešća greška kod domaćeg kuvanja.

Koja je najbolja zaprška za pasulj bez brašna?

Ako želite da izbegnete pšenično brašno, najbolja zamena je pasirano povrće iz samog lonca u kombinaciji sa malo kurkume i dosta crvene paprike.

Izblendajte jedan koren peršuna i parče celera koje ste kuvali sa pasuljem i tu smesu upržite na malo ulja.

Dobićete gustinu koja je prirodna, a ukus će ostati autentičan i domaći.

Koliko dugo treba da vri pasulj nakon zaprške?

Nakon što sipate zapršku u lonac, obavezno ostavite pasulj da „baci ključ“ i kuva se na laganoj vatri još najmanje 10 do 15 minuta.

Ovo vreme je neophodno da se svi ukusi sjedine i da brašno i skrob odrade svoj posao vezivanja tečnosti.

Ako ga prerano sklonite sa vatre, rizikujete da se zaprška odvoji na površini, a pasulj ostane redak na dnu.

