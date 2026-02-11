Zašto je pomfrit u restoranu uvek hrskaviji? Trik nije u ulju, već u onome što uradite pre prženja

Mali trik pre prženja menja sve - i običan domaći pomfrit može postati zlatan, hrskav i ukusan baš kao iz najboljih restorana!

Pomfrit iz restorana uvek mami pogled i mami ukusom koji je teško zaboraviti. Hrskav, zlatan, savršen. Većina ljudi misli da je tajna u ulju – ali zapravo, ključ je u onome što radite pre nego što krompir uopšte dodirne tiganj ili fritezu.

Odabir i priprema krompira

Prvi korak je pravi krompir. Oni sa više skroba daju najbolju hrskavost, ali čak i običan krompir može postati savršen uz malu pripremu. Seckani krompir treba dobro osušiti. Vlažnost je najveći neprijatelj hrskavog pomfrita – voda stvara paru koja omekšava spoljašnjost.

Hlađenje i predprženje

U restoranima pomfrit često prolazi kroz dvostruko prženje. Prvo kratko prženje na nižoj temperaturi omekša unutrašnjost. Zatim se krompir hladi. Završno prženje na visokoj temperaturi stvara onu prepoznatljivu zlatnu, hrskavu koricu.

Mali trik kod kuće

I kod kuće ovo možete da kopirate. Seckani krompir stavite u hladnu vodu 20–30 minuta, dobro osušite, pa prvo kratko pržite. Nakon što se malo ohladi, završite prženje na visokoj temperaturi.

Rezultat?

Hrskav, zlatan pomfrit koji će nestati sa tanjira brže nego što očekujete.

Pomfrit iz restorana više nije misterija. Uz par jednostavnih koraka, svaki domaći obrok može dobiti profesionalnu notu. Hrskav, ukusan i baš kao iz omiljenog restorana – sada je vaš!

