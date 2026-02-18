Zašto su palačinke gumene čim se ohlade? Evo koliko jaja stvarno ide

Koliko jaja ide u palačinke da ostanu mekane i savitljive čak i kad se ohlade. Prava mera i najčešće greške u smesi.

Zaboravite na „više je bolje“! Koliko jaja ide u palačinke da ne budu gumene?

Jedno jaje na 200–250 ml mleka. To je prava mera.

Ali broj jaja nije jedina greška zbog koje palačinke postanu gumene. Ključ je i u gustini smese i načinu pečenja.

Mnogi dodaju više jaja misleći da će palačinke biti bolje. Desi se suprotno.

Koliko jaja ide u palačinke?

Jedno jaje na 200–250 ml mleka i oko 150 g brašna daje mekane palačinke koje ostaju savitljive i kada se ohlade.

Ta mera pravi ravnotežu između čvrstine i mekoće.

Zašto palačinke postanu žilave kad se ohlade?

Jaja stežu strukturu tokom pečenja.

Što ih je više, smesa je elastičnija.

Kada se palačinke ohlade, ta elastičnost prelazi u žilavost.

Najčešće greške:

Dva ili tri jaja na malu količinu mleka

Pregusta smesa

Previše brašna

Predugo pečenje

Jedna od ovih stavki obično stoji iza problema.

Idealna mera za mekane palačinke

Za 8–10 palačinki potrebno je:

1 jaje

250 ml mleka

150 g brašna

Prstohvat soli

Kašičica ulja u smesu

Ako se pravi dupla količina, dupliraju se svi sastojci.

Nema potrebe za dodatnim jajima.

Sitnice koje prave razliku

Ostaviti smesu da odstoji 10–15 minuta pre pečenja

pre pečenja Ne praviti pregustu smesu

Peći kratko , samo dok porumene

, samo dok porumene Čuvati palačinke pokrivene da zadrže vlagu

da zadrže vlagu Koristiti tiganj sa nelepljivim dnom i srednju temperaturu, tako se neće zalepiti i bolje se raspoređuje

i srednju temperaturu, tako se neće zalepiti i bolje se raspoređuje toplota

Male korekcije često rešavaju problem gumene teksture.

Ako se pitate koliko jaja ide u palačinke, držite se jedno jaje na 200–250 ml mleka. Ne preterujte, ne zgušnjavajte smesu i ne prepecite ih. Male korekcije prave veliku razliku između mekih i gumenih palačinki, a uz malo pažnje, svaki put možete dobiti savršenu teksturu i ravnomerno pečene palačinke.

Da li ste nekada dodali „još jedno jaje za svaki slučaj“ i dobili gumene palačinke? Napišite svoje iskustvo u komentarima.

