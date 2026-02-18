Zašto su palačinke gumene čim se ohlade? Evo koliko jaja stvarno ide

Koliko jaja ide u palačinke
Koliko jaja ide u palačinke da ostanu mekane i savitljive čak i kad se ohlade. Prava mera i najčešće greške u smesi.

Zaboravite na „više je bolje“! Koliko jaja ide u palačinke da ne budu gumene?

Jedno jaje na 200–250 ml mleka. To je prava mera.
Ali broj jaja nije jedina greška zbog koje palačinke postanu gumene. Ključ je i u gustini smese i načinu pečenja.

Mnogi dodaju više jaja misleći da će palačinke biti bolje. Desi se suprotno.

Koliko jaja ide u palačinke?

Jedno jaje na 200–250 ml mleka i oko 150 g brašna daje mekane palačinke koje ostaju savitljive i kada se ohlade.

Ta mera pravi ravnotežu između čvrstine i mekoće.

Zašto palačinke postanu žilave kad se ohlade?

Jaja stežu strukturu tokom pečenja.
Što ih je više, smesa je elastičnija.

Kada se palačinke ohlade, ta elastičnost prelazi u žilavost.

Najčešće greške:

  • Dva ili tri jaja na malu količinu mleka
  • Pregusta smesa
  • Previše brašna
  • Predugo pečenje

Jedna od ovih stavki obično stoji iza problema.

Idealna mera za mekane palačinke

Za 8–10 palačinki potrebno je:

  • 1 jaje
  • 250 ml mleka
  • 150 g brašna
  • Prstohvat soli
  • Kašičica ulja u smesu

Ako se pravi dupla količina, dupliraju se svi sastojci.
Nema potrebe za dodatnim jajima.

Sitnice koje prave razliku

  • Ostaviti smesu da odstoji 10–15 minuta pre pečenja
  • Ne praviti pregustu smesu
  • Peći kratko, samo dok porumene
  • Čuvati palačinke pokrivene da zadrže vlagu
  • Koristiti tiganj sa nelepljivim dnom i srednju temperaturu, tako se neće zalepiti i bolje se raspoređuje
  • toplota

Male korekcije često rešavaju problem gumene teksture.

Ako se pitate koliko jaja ide u palačinke, držite se jedno jaje na 200–250 ml mleka. Ne preterujte, ne zgušnjavajte smesu i ne prepecite ih. Male korekcije prave veliku razliku između mekih i gumenih palačinki, a uz malo pažnje, svaki put možete dobiti savršenu teksturu i ravnomerno pečene palačinke.

Da li ste nekada dodali „još jedno jaje za svaki slučaj“ i dobili gumene palačinke? Napišite svoje iskustvo u komentarima.

