Zašto su palačinke gumene čim se ohlade? Evo koliko jaja stvarno ide

Koliko jaja ide u palačinke da ostanu mekane i savitljive čak i kad se ohlade. Prava mera i najčešće greške u smesi.
Zaboravite na „više je bolje“! Koliko jaja ide u palačinke da ne budu gumene?
Jedno jaje na 200–250 ml mleka. To je prava mera.
Ali broj jaja nije jedina greška zbog koje palačinke postanu gumene. Ključ je i u gustini smese i načinu pečenja.
Mnogi dodaju više jaja misleći da će palačinke biti bolje. Desi se suprotno.
Koliko jaja ide u palačinke?
Jedno jaje na 200–250 ml mleka i oko 150 g brašna daje mekane palačinke koje ostaju savitljive i kada se ohlade.
Ta mera pravi ravnotežu između čvrstine i mekoće.
Zašto palačinke postanu žilave kad se ohlade?
Jaja stežu strukturu tokom pečenja.
Što ih je više, smesa je elastičnija.
Kada se palačinke ohlade, ta elastičnost prelazi u žilavost.
Najčešće greške:
- Dva ili tri jaja na malu količinu mleka
- Pregusta smesa
- Previše brašna
- Predugo pečenje
Jedna od ovih stavki obično stoji iza problema.
Idealna mera za mekane palačinke
Za 8–10 palačinki potrebno je:
- 1 jaje
- 250 ml mleka
- 150 g brašna
- Prstohvat soli
- Kašičica ulja u smesu
Ako se pravi dupla količina, dupliraju se svi sastojci.
Nema potrebe za dodatnim jajima.
Sitnice koje prave razliku
- Ostaviti smesu da odstoji 10–15 minuta pre pečenja
- Ne praviti pregustu smesu
- Peći kratko, samo dok porumene
- Čuvati palačinke pokrivene da zadrže vlagu
- Koristiti tiganj sa nelepljivim dnom i srednju temperaturu, tako se neće zalepiti i bolje se raspoređuje
- toplota
Male korekcije često rešavaju problem gumene teksture.
Ako se pitate koliko jaja ide u palačinke, držite se jedno jaje na 200–250 ml mleka. Ne preterujte, ne zgušnjavajte smesu i ne prepecite ih. Male korekcije prave veliku razliku između mekih i gumenih palačinki, a uz malo pažnje, svaki put možete dobiti savršenu teksturu i ravnomerno pečene palačinke.
Da li ste nekada dodali „još jedno jaje za svaki slučaj“ i dobili gumene palačinke? Napišite svoje iskustvo u komentarima.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com