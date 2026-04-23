Zašto vam palačinke uvek pucaju i lepe se za tiganj: Ovo su 3 greške koje pravite, a niste ni svesni

Ako vam palačinke uvek pucaju, problem nije u receptu koji koristite već godinama. Tajna savršene palačinke krije se u temperaturi tiganja, debljini dna i gustini testa. Tri greške se ponavljaju iz generacije u generaciju, a većina domaćica ih često pravi i to bez mnogo razmišljanja. Kada jednom shvatite gde grešite, palačinke će biti tanke, elastične i celovite i to od prve kašike testa.

Prva greška: previše mešate testo

Što duže umućujete testo, to više razvijate gluten iz brašna. Masa postaje gumasta, teško se razvlači po tiganju i puca na ivicama. Mutite samo dok se sastojci ne sjedine, pa ostavite testo da se odmori barem dvadeset minuta.

Grudvice nisu loša stvar. One nestanu same dok testo miruje. Upravo zato su palačinke vaše bake uvek bile mekše od vaših.

Zašto palačinke pucaju kada je testo hladno

Testo pravo iz frižidera šokira vreli tiganj. Temperaturna razlika pravi neravne ivice i rupe po sredini. Masa se stegne pre nego što uspe da se ravnomerno razlije.

Izvadite posudu sa testom dvadesetak minuta pre prženja. Ako žurite, dodajte kašiku mlake vode ili mleka i kratko promešajte. Testo mora biti na sobnoj temperaturi, tečno kao retka pavlaka.

Kako proveriti da li je tiganj spreman

Pogrešna temperatura tiganja je glavni razlog zašto palačinke pucaju u tiganju. Prehladan tiganj upija testo, a prevruć ga spali pre nego što se razlije. Postoji trik koji koriste kuvari u palačinkarnicama.

Kapnite kap hladne vode na zagrejano dno. Ako se voda odmah isparila uz šištanje, tiganj je prevruć. Ako se kap raspršila u male kuglice koje klize po površini, temperatura je savršena.

Koji tiganj pravi tanke palačinke bez pucanja

Tiganj sa tankim dnom ne drži temperaturu. Zato prva palačinka uvek strada. Birajte tiganj sa debljim dnom od livenog gvožđa ili kvalitetnog aluminijuma, prečnika dvadeset do dvadeset četiri centimetra.

Pre prvog prženja namastite dno komadom slanine ili papirnim ubrusom natopljenim uljem

Ne perite tiganj za palačinke deterdžentom posle svake upotrebe

Koristite ga isključivo za palačinke i krepove

Nikada ga ne hladite pod mlazom vode dok je vreo

Koja je idealna gustina testa za palačinke

Idealno testo za palačinke ima gustinu retke pavlake ili tečnog jogurta. Kada kašikom zahvatite testo, ono treba ravnomerno da se sliva nazad u posudu, bez kapanja u grudvama i bez gustog curenja.

Šta još utiče na to što palačinke pucaju

Previše jaja daje gumastu teksturu, premalo čini testo krhkim. Na pola kilograma brašna idu dva jaja, ne više. Mineralna voda umesto obične vode daje dodatnu elastičnost, a prstohvat soli pojačava strukturu.

Ulje dodajte direktno u testo, kašiku do dve. Tako ne morate da mastite tiganj između palačinki. Greške pri pravljenju palačinki najčešće dolaze iz žurbe, a ne iz neznanja.

Redosled koji garantuje tanke palačinke bez pucanja

Prvo pomešajte suve sastojke. Zatim dodajte jaja i polako ulivajte mleko mešajući venčićem. Na kraju sipajte mineralnu vodu i ulje. Ostavite testo da odstoji, pa tek onda zagrejte tiganj.

Kada ovladate ovim redom, zašto palačinke pucaju postaće pitanje bez praktične težine. Ivice će biti ravne, sredina elastična, a svaka palačinka spremna za punjenje bez cepanja.

Zašto mi se prva palačinka uvek zalepi

Prva palačinka upija masnoću iz tiganja i služi za podmazivanje. Sačekajte da tiganj dostigne pravu temperaturu pre nego što sipate testo.

Da li testo za palačinke mora da odstoji

Da, odmaranje od dvadeset do trideset minuta opušta gluten i pravi mekše palačinke. Bez pauze ivice lako pucaju prilikom okretanja.

Mogu li da napravim palačinke bez jaja

Možete, ali dodajte kašiku kukuruznog skroba na pola kilograma brašna. Skrob zamenjuje vezivnu ulogu jaja i drži palačinku celom.

