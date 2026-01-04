Zdrava verzija popularne grickalice: Domaći smoki gotov za tren, a lepši od kupovnog

Domaći smoki napravite kod kuće i to u daleko zdravijoj verziji, što je odlična opcija posebno ako imate decu

Skoro svako voli smoki, a pravi hit u poslednje vreme je domaći smoki!

Zvuči kao sjajna ideja da se napravi recept zdravije verzije ove popularne grickalice.

Hrvatska fitness influenserka Marija Kovač podelila je ovaj recept na svom Instagram profilu, ističući kako se smoki može napraviti i kod kuće u zdravijoj verziji, što je odlična opcija posebno ako imate decu.

Da li biste probali da napravite svoj domaći smoki?

Sastojci za jednu porciju su:

– dva belanceta

– jedna kašičica putera od kikirikija

– 40 grama kikirikija

Priprema:

Najprije usitnite kikiriki. Poželjno je da kikiriki bude blanširan i neposoljen, ali možete iskoristiti i suvoprženi kikiriki bez soli. Potom izlupajte belanca u čvrst sneg, a onda pomešajte s puterom od kikirikija i dodajte usitnjeni kikiriki. Smesu možete dodatno posoliti.

Uz pomoć kašičica dajte oblik smokije, a onda ređajte na tepsiju obloženu papirom za pečenje.

Možete i da smesu stavite u običnu vrećicu, održete vrh i potom istisnete željeni oblik. Ovo takođe možete uraditi i uz pomoć vrećice za šlag.

Na kraju, smoki je potrebno peći 30 minuta na 160 stepeni.

Prijatno!

