Zdrava zaprška bez brašna: Ova jeftina i zdrava namirnica će zgusnuti svako jelo za sekund

Dodajte crveno sočivo petnaestak minuta pre kraja kuvanja nekog jela. Zgusnuće ga bolje od klasične zaprške s brašnom.

Jeftina i zdrava namirnica zgusnuće svako jelo. Pogledajte kako se pravi zdrava zaprška bez brašna.

Kada su želele da zgusnu čorbu, pasulj ili neki umak, naše mame i bake pravile su zapršku. Mešale su brašno s uljem ili nekom drugom vrstom masnoće i to su dodavale u jelo.

Danas postoje jednostavnije i zdravije alternative za zgušnjavanje tečnih jela „na kašiku“, koje su prepune belančevina.

Crveno sočivo je najbolja zamena za nezdravo proprženo brašno.

Reč je o lagano varljivoj mahunarki koja u 100 grama suvog ploda obuhvata oko 330 kalorija i otprilike 24 grama belančevina biljnog porekla.

Sočivo nije potrebno potapati satima prije termičke obrade, kao što je to slučaj sa leblebijama ili pasuljem. Da biste ga skuvali, potrebno je svega 15-ak minuta.

Šta treba uraditi?

Isperite crveno sočivo u hladnoj vodi kako biste uklonili eventualne nečistoće i dodajte u supu, pasulj ili neki drugi umak 15 do 20 minuta pre kraja kuvanja.

Tokom termičke obrade sočivo će „popiti“ dobar deo tečnosti u šerpi (potrebno je voditi računa da bude dovoljno tečnosti). Zatim će se raspasti te tako zgusnuti jelo koje pripremate.

Ako vam se ne sviđa ljuskasta tekstura skuvanog sočiva, uronite ručni mikser u lonac ili prebacite jelo u blender i miksajte sve dok ne dobijete kremastu i gustu tečnost.

Koliko sočiva je potrebno za zgušnjavanje jela?

Zdrava zaprška bez brašna pravi se tako što upotrebite 100 grama suvog crvenog sočiva na 500 ml do 1 l tečnosti poput vode ili bujona. Količina sočiva će varirati zavisno od toga šta sve stavljate u supu ili tečnost i koliko želite da bude gusto.

Sočivo će se potpuno raspasti i nećete ga osetiti u jelima.

