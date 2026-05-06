Najzdravija zaprška: Umesto brašna dodajte 1 sastojak – savršeno zgusne i pojača ukus

Želite gušći ručak bez težine u stomaku? Zdrava zaprška bez brašna pravi se uz jedan moćan sastojak koji popravlja ukus i ne goji.

Zdrava zaprška više nije tajna, a za nju vam ne treba ni gram belog brašna koje samo nadima stomak.

Dovoljno je da u lonac dodate jedan prirodan sastojak koji već imate u kuhinji da dobijete savršenu gustinu jela.

Ovaj trik ne samo da čuva vaše varenje, već dramatično pojačava ukus svakog kuvanog jela, od pasulja do paprikaša.

Zaboravite na stare i teške metode, jer se ključ za lagan i preukusan ručak nalazi u nastavku ovog teksta.

Zdrave zaprške od povrća i žitarica

Najlakši način da dobijete gustinu bez brašna jeste da propasirate deo povrća ili mahunarki iz šerpe i vratite ih nazad u jelo.

Za savršen pasulj ili variva, jednostavno narendajte krompir ili šargarepu – njihova tekstura će prirodno povezati sve sastojke.

Odlična zamena su i žitarice poput ječma i prosa, ili ovsene pahuljice koje se potpuno raskuvaju, dajući jelu bogatstvo vlakana bez težine u stomaku.

Pravi primer superhrane koja se ovako priprema je grašak – riznica proteina i minerala koju smo kao decu često nepravedno izbegavali.

Verovali ili ne, samo jedna šolja graška ima više proteina nego dve kašike putera od kikirikija, dok vas devet grama vlakana drži sitim satima.

Odličan je antioksidant

Zajedno sa visokim nivoom hranljivih materija, grašak je izuzetno bogat proteinima, što ga čini jednim od najboljih biljnih izvora proteina.

Visoki nivoi proteina nude brojne prednosti. Protein pomaže u poboljšanju mišićne snage i zdravlja kostiju i igra značajnu ulogu u održavanju zdrave težine pomažući u kontroli apetita.

Grašak takođe ima visok sadržaj vlakana, što takođe pomaže u kontroli apetita.

Osim toga, grašak je bogat i fenolnim jedinjenjima, koji su prirodni antioksidanti koji štite organizam od bolesti poput raka i drugih zapaljenskih bolesti.

Za zdravlje srca i krvnih sudova

Postoje brojni razlozi zbog kojih grašak može pomoći u održavanju zdravlja srca: jedan od njih je velika količina vlakana.

Pokazalo se da hrana bogata vlaknima poboljšava nivo lipida u serumu, kao i da smanjuje krvni pritisak i upalu.

Sadržaj minerala u grašku, uključujući kalijum, magnezijum i kalcijum, takođe podržava zdravi krvni pritisak.

Osim toga, grašak sadrži vitamin C, karoteonoide i flavonole koji takođe podržavaju zdravlje srca.

Odličan za probavu

Visok sadržaj vlakana u grašku je velika prednost za zdravlje probavnog sistema. Vlakna pomažu u održavanju rasta zdravih bakterija u vašim crevima, što zauzvrat pomaže da se smanji razmnožavanje loših bakterija.

Reguliše nivo šećera u krvi

Zbog visokog nivoa proteina i vlakana u grašku, oni mogu igrati značajnu ulogu u posredovanju glikemijskog odgovora organizma.

Hrana bogata vlaknima usporava apsorpciju ugljenih hidrata, što znači sporo, stabilnije povećanje šećera u krvi, umesto naglog skoka.

Protein je važan za stabilizaciju nivoa šećera u krvi, posebno za one sa dijabetesom tipa 2.

Grašak takođe sadrži vitamine A, D, C i K, kao imagnezijum, koji su se pokazali korisnim u regulisanju šećera u krvi i podržavanju zdravog nivoa šećera u krvi.

Pored održavanja zdravog nivoa šećera u krvi, grašak ima nizak glikemijski indeks.

Zdrava zaprška ne sadrži brašno, ne opterećuje stomak i ne dodaje prazne kalorije. Zgusne jelo prirodno, poboljša ukus i čuva vaše zdravlje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com