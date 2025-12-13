Zdrave palačinke mekane k’o duša – uživajte u savršenom ukusu bez ikakve griže savesti.

Ako volite palačinke, ali želite zdraviju verziju, ovaj recept je prava stvar za vas. Ove mekane i zdrave palačinke su spremne za samo nekoliko minuta i imaju samo 310 kalorija.

Recept smo pronašli na Instagram stranici Dragane Gurdeljević, koja je otkrila zdraviju alternativu svojoj omiljenoj poslastici, prenosi klix.ba.

„Ako vam je cilj da izgubite masnoću, napravite male promene koje ćete moći zadržati na duži rok. Na taj način nećete morati da prolazite kroz iste procese iznova i iznova,“ kaže Dragana uz snimak pripreme ovih palačinki.

Uživajte u ovim laganim i zdravim palačinkama bez osećaja krivice.

Sastojci:

– 1 jaje + 3 belanca

– 30 g ovsene kaše

– 55 ml bademovog mleka

– kašičica praška za pecivo

– zaslađivač po izboru

Priprema:

Pomešajte sve sastojke zajedno u blenderu. Zagrejte tiganj koji se ne lepi i pecite sa obe strane nekoliko minuta dok se ne stvore mehurići. Ako želite, možete dodati i malo proteinskog praha.

Koristite fil ili preliv koji volite ili koji odgovara vašoj ishrani.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

