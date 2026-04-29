Zeleni bademi su prava poslastica, izuzetno su ukusni i savršeno upotpunjuju gotovo sve salate

Da li ste znali da su zeleni bademi veoma ukusni? Nismo se prevarili, zeleni bademi su prava poslastica. Malo ko zna da su i zeleni, nezreli plodovi jestivi i veoma ukusni.

Bademe mnogi ljudi grickaju svakodnevno, a takođe su i neizostavni deo poznatih tradicionalnih deserta.

Verovatno niste znali, ali mladi bademi se jedu celi, i nije potrebna posebna priprema pre jela, tako da ih možete grickati direktno sa drveta. U stvari, uglavnom se jedu kao užina, samo malo namazani i sa kriškom limuna, a tradicija jedenja zelenih badema postoji na Bliskom istoku i u mediteranskim zemljama. Tamo ih možete pronaći kao uličnu hranu u Turskoj i Iranu, na primer, Grci i Italijani ih vole kao sezonsku kuriozitet, a možda se najviše jedu u Libanu, Jordanu i Siriji.

Uglavnom su dokazano ukusni i bezbedni za jelo, a mi vam to potvrđujemo.

Što se tiče nutritivnih svojstava, neke stvari su slične zrelim bademima, ali generalno su prilično drugačiji.

Ipak ima malo razlika. Za početak, zeleni su daleko manje kalorični, uglavnom zbog manje masti. Međutim, i u ovim mladim plodovima ima zdravih nezasićenih masti. Zeleni bademi takođe imaju nešto vitamina C, puno vlakana i puno polifenola i antioksidanata koje vidimo i osećamo kao zelenu boju i specifičan ukus, i veoma su dobri za naš organizam.

Plod je spolja baršunast, a iznutra hrskav, vodenast, ali kompaktan. Na primer, slično krastavcu. Ukus će vas verovatno iznenaditi jer je veoma svež, blago kiseo i veoma zelen. Osim što je sveža užina, bademe možete koristiti i na druge načine. Odlično će se slagati kao dodatak labnehu (ceđenom jogurtu), ili prilično popularnom namazu od umućene rikote.

Savršeno će upotpuniti vaše prolećne salate, gotovo da nema nijedne u koju se ne bi uklopio.

Donosimo vam salatu dopunjenu ovom poslasticom za inspiraciju, a vi možete razmisliti gde ćete još ovih dana brati bademe!

Ćureća salata sa zelenim bademima

Sastojci

150 g ćurećih prsa

1 šolja kuskusa

1 mladi luk

1 šaka zelenih badema

1 šaka godži bobica

1 šaka rotkvica

2 kašike maslinovog ulja

1 kašičica crnog kima

1 kašičica meda ili javorovog sirupa

pola limuna

so

sveža nana, komorač ili kopar, po želji

Priprema

Stavite kuskus u činiju i prelijte ga jednom šoljom vrele vode. Dok kuskus upija vodu, pripremite ostale sastojke.

Isecite ćuretinu na kockice, osušite je, začinite solju i propržite na malo maslinovog ulja.

U činiji pomešajte 2 kašike maslinovog ulja, sok od pola limuna i isečenu kašiku meda ili količinu po ukusu. Bademe isecite na tanke kriške, rotkvice na malo deblje polumesece ili četvrtine, a luk na kolutove.

U činiji pomešajte kuskus, pečenu ćuretinu, seckano povrće, dodajte malo soli i prelijte sosom. Na kraju, pospite godži bobicama, seckanim bademima i crnim kimom.

