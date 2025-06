Želite kupus salatu kao iz restorana? Na kraju dodajte 1 sastojak, biće neuporedivo ukusnija

Jedan mali trik koji će vašu salatu učiniti ukusnijom

Kupus salata je neizostavna na srpskoj trpezi. Međutim, ne ispadne nam uvek onako kao u restoranu. Zbog toga sa vama danas delimo jedan mali trik koji će vašu salatu učiniti ukusnijom.

Kupus je bogat askorbinskom kiselinom: 100 grama sirovog kupusa sadrži više do 60% dnevne vrednosti.

Prednosti askorbinske kiseline su neosporne:

Poboljšava metabolizam;

Reguliše procese oksidacije i redukcije u organizmu;

pomaže u neutralizacija produkta raspadanja metabolita;

povećava efikasnost;

bori se protiv stresa;

jača imuni sistem.

Pored toga, vitamin C pospešuje apsorpciju gvožđa i pretvara ga u hemoglobin. Stoga je kupus odličan za lečenje anemije. Ali imajte na umu da se prilikom kuvanja uništava i do 50% vitamina C u kupusu.

Vitamin K1 rastvorljiv u mastima (filokinon), neophodan za zgrušavanje krvi, rakođe je prisutan u velikim količinama u kupusu. Manjak ovog vitamina povećava rizik od krvarenja tokom traume i operacije. Takođe, vitami K1 učestvuje u stvaranju koštanog tkiva.

Samo 50 grama kupusa zadovoljiće 90% dnevne potrebe tela za silicijumom, koji:

štiti krvne sudove od oštećenja i daje im elastičnost, smanjujući tako rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti;

učestvuje u sintezi hormona i kolagena;

pospešuje apsorpciju vitamina i minerala;

jača imuni sistem.

Jedući 200 grama kupusa dnevno, nadoknađujemo potrebu organizma za kalijumom za 25 odsto.

Kalijum u kombinaciji sa magnezijumom i natrijumom odgovoran je za zdravlje srca. Iako u malim količinama, kupus sadrži kalcijum, fosfor, sumpor, vitamine A, E, B1, B2, B6 i B9. Svi oni su neophodni za dobar rad tela.

Uprkos svim prednostima, kupus nije dobar za osobe koje pate od:

gastritisa,

pankreatitisa,

enterokilitisa,

pogoršanje peptičnih ulkusnih bolesti,

krvarenje u želucu i crevima.

U slučaju patologije gastointestinalnog trakta, preporučuje se konzumiranje termički prerađenog kupusa.

Recept za kupus salatu koji kuvari spremaju u restoranima

Sastojci:

1 glavica kupusa

so

ulje

sirće

šećer na vrh kašičice

Priprema:

Kupus iseckajte sitno, prebacite u činiju pa dodajte so i šećer. Izgnječite kupus rukama i ostavite da odstoji par minuta. Sipajte ulje, a potom i sirće. Promešajte i dodajte so na kraju. So na kraju je ključan sastojak svake dobre salate, i domaćice obično tu greše.

Po inerciji prvo sipaju so u salatu, pa potom naliju sirće i ulje, što dovodi do toga da so padne na dno.

