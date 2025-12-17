Žene poludele za ovim trikom: Ulje više ne prska, a šporet ostaje čist kao da niste ni kuvali

Zaboravite na ribanje šporeta nakon svakog ručka. Uz ovaj jednostavan trik ulje više ne prska, a vaša kuhinja ostaje potpuno čista.

Dosadilo vam je da brišete masne mrlje sa pločica? Pogledajte kako da pržite meso i krompir tako da ulje više ne prska po celoj kuhinji.

Prženje je divno sve dok ne počne ono neizbežno – ulje krene da prska na sve strane! Umesto da uživate u mirisu hrskavog krompira ili mesa, dobijete nervozu i prskanje po celoj ploči. Srećom, postoji jedan genijalan način da se osigurate da ulje više ne prska, a provereno radi i štedi vam i živce i vreme.

Kuhinja treba da bude mesto za uživanje, a ne za celodnevno ribanje masnih mrlja.

A znate li zašto ulje uopšte prska? Kriva je voda! Kada i najmanja kapljica vlage uđe u vrelo ulje, ona se momentalno pretvara u paru i napravi malu, ali silovitu eksploziju. E, pa, tu leži ključ rešenja.

Trik koji žene obožavaju – najbolje rešenje:

Sve što treba da uradite jeste da u tiganj, čim se ulje zagreje, dodate jedan prstohvat obične soli. So će vezati vlagu za sebe i sprečiti one dosadne kapljice da skaču po celoj kuhinji.

Videćete kako ulje više ne prska, a hrana se prži mirno i ravnomerno. Ako nemate soli pri ruci, isti efekat postiže i malo brašna, samo pazite da ne preterate kako ne biste promenili ukus jela.

Probajte i ovo:

Ako ne želite da koristite brašno, možete dodati par zrna kukuruza ili komadić hleba – oni će “upiti” vlagu i smanjiti prskanje.

Koristite tiganj sa dubljim ivicama ili mrežasti poklopac – praktično rešenje koje ne guši hrskavost hrane.

Za zdraviju varijantu, probajte prženje na kokosovom ulju koje prirodno manje prska.

Prženje više ne mora da znači borbu sa kapljicama ulja i nervozno brisanje šporeta. Uz ovaj jednostavan trik za prženje bez prskanja ulja, kuvanje postaje lakše, brže i prijatnije. Hrana ostaje hrskava, šporet čist, a vi imate više vremena da uživate u obroku umesto da ga čistite.

Probajte već danas – i videćete razliku.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com