Zlatno pravilo za čuvanje maslinovog ulja: Uradite ovo čim donesete flašu kući

Saznajte tajnu za savršeno čuvanje maslinovog ulja koja garantuje svežinu. Ne dozvolite da toplota i svetlost unište ukus vaših omiljenih jela!

Prva stvar koju treba da uradite kada donesete flašu kući direktno utiče na dugotrajnost i kvalitet namirnice, a upravo je pravilno čuvanje maslinovog ulja ključ koji mnogi zanemaruju.

Kada kupite maslinovo ulje, posebno ako je u pitanju veća ambalaža ili providna plastična flaša, ono je momentalno izloženo svojim najvećim neprijateljima. Mnogi ga po inerciji ostave na radnoj ploči pored šporeta, ne sluteći da time ubrzavaju hemijske procese koji uništavaju ukus. Tajna vrhunskih kuvara nije samo u brendu koji kupuju, već u načinu na koji tretiraju ovo „tečno zlato“ onog trenutka kada pređu kućni prag.

Mala promena za dugoročno čuvanje maslinovog ulja

Najveća greška koju možete napraviti je da ostavite ulje u originalnoj, velikoj ili providnoj ambalaži, izloženo svetlosti i toploti. Ako ste kupili kantu od 5 litara ili veliku plastičnu flašu, odmah odvojite manju količinu. Prespite ulje u manju staklenu flašu tamne boje koja će služiti za svakodnevnu upotrebu.

Ostatak velike ambalaže dobro zatvorite i odložite na tamno i hladno mesto, poput ostave ili donjeg kuhinjskog elementa, daleko od izvora toplote. Ovaj jednostavan postupak za čuvanje maslinovog ulja sprečava oksidaciju. Svaki put kada otvorite veliku flašu, ulazi kiseonik koji kvari ulje. Korišćenjem manje flaše, glavnu zalihu čuvate netaknutom i svežom mesecima.

Tri tiha ubice ukusa

Da biste osigurali da vaša jela uvek imaju savršen ukus, morate eliminisati faktore koji degradiraju kvalitet ulja. Evo na šta treba da obratite pažnju:

Svetlost : Direktno sunce ili jaka veštačka svetlost razgrađuju antioksidante u ulju. Zato je tamno staklo najbolji prijatelj za čuvanje maslinovog ulja.

: Direktno sunce ili jaka veštačka svetlost razgrađuju antioksidante u ulju. Zato je tamno staklo najbolji prijatelj za čuvanje maslinovog ulja. Toplota : Nikada ne držite flašu tik uz šporet ili rernu. Iako je praktično za kuvanje, toplota drastično skraćuje rok trajanja.

: Nikada ne držite flašu tik uz šporet ili rernu. Iako je praktično za kuvanje, toplota drastično skraćuje rok trajanja. Vazduh: Uvek dobro zatvorite čep nakon upotrebe. Kontakt sa kiseonikom je glavni krivac za užegao ukus.

Ne čekajte da maslinovo ulje promeni boju ili ukus; nabavite tamnu staklenu flašu i obezbedite vrhunski kvalitet svakog svoj jela već danas!

